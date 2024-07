Pastasciutta antifascista 20 luglio 2024

Sabato 20 luglio si terrà un evento di straordinaria importanza storica e sociale: il Sabato Antifascista a Nus. Organizzato dalle associazioni ANPI, UISP, LIBERA VALLE D'AOSTA e MIA, questo incontro non è solo una commemorazione dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio del 18 luglio 1944, ma un forte segnale di resistenza contro il risorgere delle ideologie fasciste nel nostro tempo.

L'eccidio del 18 luglio 1944 rappresenta una delle pagine più tragiche della storia italiana, quando l'occupazione nazista si abbatté con ferocia su chi osava opporsi al regime oppressivo. A ottant'anni di distanza, non possiamo permettere che la memoria di quei sacrifici venga distorta o dimenticata. Al contrario, dobbiamo imparare dalle lezioni del passato per illuminare il nostro presente e costruire un futuro di giustizia e libertà.

Pastasciutta Antifascista: Un Gestore di Memoria a Tavola

Alle 12.30 presso la Dégustation Maison Rosset, l'evento culminerà con una Pastasciutta Antifascista. Un momento non solo per nutrire il corpo, ma per alimentare anche lo spirito di resistenza. I prodotti di Libera Terra, simbolo di legalità e rigenerazione delle terre confiscate alla mafia, saranno protagonisti di questo pranzo conviviale. Il costo di 15€ a persona, che comprende pasta al sugo, polenta e panna, dolce, vino, acqua e caffè, sosterrà le attività delle associazioni che lottano per la memoria storica e la difesa dei valori antifascisti.

Nel pomeriggio, l'evento continuerà con giochi per grandi e piccoli, creando un'opportunità per rafforzare i legami comunitari e celebrare la diversità che arricchisce la nostra società. È un'occasione per ribadire con forza che la lotta contro il fascismo e tutte le forme di intolleranza è un impegno quotidiano che riguarda ognuno di noi.

Per chi desidera partecipare o avere maggiori informazioni, è possibile contattare Libera Valle d'Aosta ai seguenti recapiti: 331 560 570 2 o liberavda@gmail.com. L'evento è aperto a tutti coloro che credono nella libertà, nella democrazia e nella dignità umana.

Un Appello alla Resistenza

In un momento storico in cui assistiamo a un preoccupante risorgere di ideologie estremiste e autoritarie in tutto il mondo, è più che mai cruciale non restare in silenzio. Partecipare al Sabato Antifascista a Nus non è solo un atto di memoria, ma un impegno vivo per difendere i valori per cui coloro che hanno sacrificato la loro vita hanno combattuto.

Sabato 20 luglio, Nus sarà il punto di incontro per chi desidera dire con forza: mai più fascismo, mai più oppressione.