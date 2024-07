DAL 9 AL 12 AGOSTO 2024 TORNA GIOCAOSTA LA GRANDE FESTA DEL GIOCO IN VALLE D’AOSTA

Una festa “da Urlo”, che gioca con l’arte e si apre a una dimensione sempre più collettiva e diffusa: è questa la XVI edizione di giocAosta, che dal 9 al 12 agosto 2024 torna a trasformare il centro storico di Aosta in una colossale “ludoteca dei grandi”, ormai diventata centrale per l’estate ludica italiana.

Partendo dalle 35.000 presenze dello scorso anno, rese possibili dal lavoro di oltre 350 volontari, la grande festa del gioco valdostana si dedica agli ultimi preparativi mischiando classici e novità. La prima rivoluzione è l’apertura notturna della sconfinata ludoteca in prestito gratuito, che nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto non chiude i battenti e continua a mettere a disposizione dei partecipanti le oltre 2.500 scatole di gioco presenti in piazza Chanoux. A fianco della ludoteca, poi, un programma di oltre 200 appuntamenti di gioco speciali: tornei e cacce al tesoro, quizzoni e giochi di ruolo, giochi d’indagine e ciclotappo sono solo alcune delle possibilità di un evento distribuito su quattro intere giornate per un totale di 60 ore di apertura. Tra le novità del programma anche il grande puzzle costruito collettivamente dai partecipanti (più un esperimento sociale che un gioco) e la gara di aeroplani di carta pensata per rivoluzionare lo sguardo su via Conseil des Commis.



Le iscrizioni alle attività su prenotazione (lo scorso anno con oltre 4.000 iscritti) aprono al pubblico a giovedì 11 luglio alle 19.30: lo strumento scelto per gestire questa mole di desideri è l’app dell’evento, sviluppata internamente e scaricabile gratuitamente per Android e iOS. Proprio lo sviluppo interno dell’app è un esempio dell’energia e della capacità dei volontari, che negli anni hanno dato vita a un evento collettivo e partecipato, capace di coniugare i grandi numeri con la dimensione sincera dell’incontro che è al centro del progetto di giocAosta.



La realizzazione dell’evento, curato dall’associazione Aosta Iacta Est, è reso possibile negli anni dal sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Aosta e della Fondazione CRT. Accanto ai partner istituzionali si sviluppa una rete di oltre 90 soggetti pubblici e privati che hanno scelto di credere nello sviluppo di un’idea sorprendente.



La XVI edizione viene presentata con la conferenza stampa in programma martedì 30 luglio 2024 alle 17.30 ad Aosta, nella sede di Aosta Iacta Est in place Soldats de la neige.