Marco Linty è il nuovo presidente di Finaosta Spa, la finanziaria regionale della Valle d'Aosta

La sua designazione è stata decisa dalla giunta regionale, che ha provveduto al rinnovo degli organismi della società. Linty succede a Nicola Rosset, assumendo una posizione di grande responsabilità in un momento cruciale per l'economia valdostana.

La giunta ha inoltre nominato Genny Bouc, Erika Margareta Galassi e Alex Micheletto come nuovi consiglieri di amministrazione. Questi cambiamenti rappresentano una fase di rinnovamento e di nuove opportunità per Finaosta, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alle imprese locali e promuovere lo sviluppo economico della regione.

Per quanto riguarda il collegio sindacale, sono stati indicati Claudio Vietti come presidente, e Margaux Bellone e Massimo Ciocchini come sindaci effettivi. Ilaria Cinotto e Mathieu Ferraris sono stati nominati sindaci supplenti, completando così la squadra che avrà il compito di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione finanziaria dell'ente.

Il nuovo presidente, Marco Linty, porta con sé una visione fresca e una determinazione a continuare il lavoro svolto dai suoi predecessori, concentrandosi su strategie innovative per il sostegno alle attività economiche locali. Con la nomina di una squadra di consiglieri e sindaci qualificati, Finaosta si prepara ad affrontare le sfide future, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e il benessere della Valle d'Aosta.