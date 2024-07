l Consiglio si riunisce il 10 e l'11 luglio

Per quanto riguarda l'attività legislativa, saranno trattate due proposte di legge sulla modifica della disciplina che ha assegnato al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Il testo presentato dai gruppi di maggioranza l'8 maggio scorso ha ottenuto il parere favorevole della prima Commissione riunitasi il 27 giugno scorso, che ha invece dato parere contrario sul progetto di legge depositato il 3 aprile 2024 dal gruppo Progetto Civico Progressista.

L'Assemblea tratterà poi venti interrogazioni, di cui cinque del gruppo Forza Italia: controlli del nuovo sistema di bigliettazione per il trasporto pubblico locale; lavori sulla Statale 26 nel tratto tra l'uscita autostradale di Quart e l'ingresso di Aosta; interlocuzioni con il Comune di Aosta per rivedere gli indirizzi sull'avviso di vendita delle "Villette ex impiegati" nel quartiere Cogne; interventi per risolvere le criticità dell'edificio "Ex casa Gagliardi" gestito dall'Arer; contributo mensile di sostegno alla locazione previsto dal bando 2023.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato quattro interrogazioni: strategie per garantire manutenzione e percorribilità dei sentieri di media e bassa quota; applicazione del "decreto salva casa" sul territorio regionale; tempistiche per l'erogazione del test del Dna fetale nell'ambito degli screening prenatali; informazioni sul recepimento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025.

Con un'interrogazione il gruppo Misto chiede informazioni sul progetto "Polo per l'infanzia Grand-Combin".

Cinque le interrogazioni presentate dal gruppo Progetto Civico Progressista: modifica dello Statuto speciale regionale in materia di competenza statale sulle concessioni e subconcessioni a scopo idroelettrico; precauzioni adottate da Cva durante le operazioni di svuotamento della diga del Gabiet; notizie sugli incontri con i vertici del Parco del Gran Paradiso per la regolamentazione degli accessi al Col del Nivolet nel periodo estivo; modalità di somministrazione dei questionari per la valutazione dell'attrattività del mercato del lavoro valdostano nel settore turistico-ricettivo; riorganizzazione delle microcomunità di Doues e Roisan a seguito del taglio di personale infermieristico.

Anche il gruppo Rassemblement Valdôtain ha proposto cinque interrogazioni: informazioni sulla differenza tra tempi medi di erogazione dei servizi e i termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi; interlocuzioni con Finaosta sulla possibilità di implementare forme di sostegno per l'acquisto delle prime case; riqualificazione dello stabilimento "Dns02" di Donnas a disposizione di Vallée d'Aoste Structure Srl; stato dei lavori per la realizzazione del "corpo G3" per le centrali tecnologiche e del "corpo K" di ampliamento dell'ospedale Parini; campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dei baby fumatori.

Delle trentadue interpellanze iscritte, cinque sono del gruppo Forza Italia: raggiungimento degli obiettivi del Piano industriale 2023-2027 di Cva per la produzione di energia da impianti da fonti rinnovabili; ristori alle ditte di autotrasporti a seguito del divieto di transito al traffico pesante sulla tratta Ivrea/Santhià; soluzione delle problematiche relative alle liste di attesa per esami e visite specialistiche; riconoscimento dell'indennità sanitaria agli operatori socio sanitari dell'ospedale Parini; criticità del nuovo sistema informatico ospedaliero Trackare.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà nove interpellanze: richiesta di attribuzione di ulteriori competenze alla Regione nelle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 della Costituzione che non necessitano di determinazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni); aumento della fruizione turistica e didattica dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans; bonifica delle aree di Aymavilles colpite dall'incendio dello scorso anno; soluzioni dei problemi legati alla presenza del lupo nel mondo agricolo e faunistico; riavvio dei lavori della nuova scuola dell'infanzia di Issogne; riduzione delle ore di assistenza infermieristica in alcune strutture per anziani e verifica della corretta somministrazione delle terapie; verifica del servizio offerto dalla struttura Myosotis; introduzione dell'ossigeno-ozono terapia per la cura della fibromialgia fra le prestazioni erogabili dal servizio sanitario regionale; revisione delle norme relative alla superficie e ai posti letto contenute nella legge regionale in materi di affitti brevi.

Con due interpellanze, il gruppo Misto chiede informazioni sul mantenimento dei presupposti contenuti nella disciplina regionale sull'ordinamento scolastico nel progetto "Polo per l'infanzia Grand-Combin" e si occupa della creazione di un centro di ricerca "Sport, montagna e salute" anche in collaborazione con la facoltà di Medicina di Torino, mentre un'interpellanza a firma congiunta gruppi Misto e Rassemblement Valdôtain riguarda il mancato coinvolgimento dei docenti nella sperimentazione del sistema integrato zero-sei.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha presentato sei interpellanze: modalità di accesso all'Albo dei Segretari degli enti locali; volontà di destinare degli spazi di Palazzo Cogne alle associazioni culturali e sportivo-ricreative; ragioni del mantenimento del Numero unico di emergenza europea 112 e, contemporaneamente, della Centrale unica di soccorso; sperimentazione del progetto zero-sei nell'anno scolastico 2024-2025; azioni per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e il supporto necessario ai dirigenti e alle segreterie delle istituzioni scolastiche; posizione della Regione rispetto ad alcuni dossier definiti dall'accordo di collaborazione transfrontaliera tra Valle d'Aosta e Département de la Haute-Savoie.

Sono nove le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: condivisione con le Commissioni consiliari delle future scelte strategiche aziendali della Casinò de la Vallée Spa; ouverture occasionnelle du château d'Introd dans l'attente des travaux pour l'acquisition de la certification de prévention d'incendie; contrôle des didascalies dans les expositions régionales; motivi del mancato servizio di trasporto pubblico per le frazioni a ponente del comune di Montjovet; approfondimenti sull'attacco malware al sito web dell'ente Parco Mont Avic; adozione definitiva del Piano tutela delle acque; attuazione dell'impegno assunto con un ordine del giorno sulla Ciclovia Baltea di fondovalle; revisione della legge regionale sulla disciplina delle cave, miniere e acque minerali naturali, di sorgente e termali (lr n. 5/2008); riduzione delle tempistiche per il primo colloquio e per le prescrizioni di percorsi psicologici.

Delle sei mozioni tre sono del gruppo Forza Italia: definizione con Rfi e con la Regione Piemonte di un progetto di raddoppio dei binari sulla tratta Aosta/Chivasso; presentazione di un progetto di rifacimento degli alloggi "Ex casa Gagliardi"; istituzione di un nucleo di presa in carico e di accompagnamento organizzativo delle famiglie che necessitano di assistenza sanitaria fuori del territorio regionale.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato due mozioni: con la prima chiede l'impegno a trasmettere alla prima Commissione consiliare la bozza di revisione dello Statuto valdostano attualmente all'esame del tavolo tecnico istituito dalle Regioni a Statuto speciale; con la seconda sollecita la trattazione delle problematiche riguardanti il progetto del condominio Arco d'Augusto di Aosta in terza Commissione.

Infine, una mozione è del gruppo Rassemblement Valdôtain sulla verifica delle condizioni di manutenzione e percorribilità degli itinerari di interesse turistico regionale.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità). Consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore."