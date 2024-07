DALL’8 LUGLIO AL VIA GLI INCONTRI ESTIVI DI ORIENTAMENTO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELLA SEDE DI AOSTA

Il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta organizza “Incontriamoci d’estate”, una serie estiva di appuntamenti dedicati all’orientamento post diploma. Studenti e genitori interessati potranno scoprire il percorso didattico e gli sbocchi occupazionali di questa professione sanitaria, centrale per tutto il sistema di cura e assistenziale. Durante gli incontri saranno forniti informazioni e consigli sul test di ammissione che si svolgerà il 5 settembre all’Università di Torino. Le preiscrizioni apriranno a breve.



Gli incontri, in vista del nuovo anno accademico 2024/2025, sono programmati per l’8, 17, 24 e 31 luglio e il 7 e 13 agosto dalle ore 15:00 alle 17:00 nella sede della “ex maternità” di Aosta, in via Saint Martin de Corléans 248, al 2° piano. L’accesso è libero, senza prenotazione.



Il coordinatore, i tutor e gli studenti già iscritti presenteranno l'offerta formativa, le modalità di accesso e di frequenza, i requisiti di ammissione, le prospettive professionali, le esperienze vissute nell’ambito del percorso di teoria e di tirocinio.

La sede aostana del Corso di Laurea in Infermieristica è frutto di un accordo stipulato tra la Regione Valle d’Aosta e l’Università di Torino. I posti disponibili sono 30.