Emozioni e Solidarietà: Ventennale di Missione Sorriso Valle d'Aosta - Clown Dottori

Il 20° anniversario anniversario di Missione Sorriso Valle d'Aosta - Clown Dottori è stato un evento straordinario, carico di emozioni e solidarietà, che ha raccolto 1.124 euro, a cui si è aggiunta la generosa donazione di 1.000 euro dall'associazione "Le frittelle di Giò e Martino". La presidente Stefania Perego, con passione e gratitudine, ci racconta i preparativi e le emozioni vissute durante questa giornata speciale.

"È praticamente da un anno che pensavamo alla struttura della festa dei nostri venti anni di attività, gli ultimi mesi sono stati frenetici - racconta Stefania - compilare moduli, pensare alla scaletta, i materiali da acquistare, i gadget, i laboratori, i giochi, la locandina, le gag… Tutto sembra enorme e immenso, ogni tanto mi sono sentita in ansia per la paura di non fare tutto bene”.

Ma l'ansia è stata presto superata dall'entusiasmo e dalla gioia condivisa con amici vecchi e nuovi. "La giornata è stata intensa, bella, ricca di emozioni date e ricevute, di incontri già incontrati in altri spazi 'vi ricordate di noi, io mi ricordo di voi…'. Di tanti grazie, di abbracci che vengono dati ma anche ricevuti. Tutto questo ripaga quella sensazione di fatica che c’è attorno ad un evento così importante".

La festa non sarebbe stata possibile senza il supporto di molte persone e istituzioni. "Tante sono le persone da ringraziare: il comune per il patrocinio, Antonella e Paola per la presenza costante nel rispondere ad ogni timore e aiutare a districarsi nella matassa, Dreamlight la vostra gentilezza ci ha lasciati senza parole, La Cogne per i DPI donati, Maura Boccato la nostra disegnatrice ideatrice del disegno del ventennale, Perazzone Luca il nostro (si davvero nostro) fotografo ufficiale, Lombardo Claudio senza il tuo supporto non so come avremmo fatto, la Pro Loco di Valpelline per averci imprestato panche e tavoli, Maurizio Nocerino il nostro referente audio, la dott.ssa Sanguineti Raffaella supervisore dell’associazione 'luce che illumina il nostro cammino', la presidente della Federazione Nazionale Clown Dottori Silvia Stracqualursi arrivata da Roma per rinforzare il messaggio della serietà del nostro agire; gli 'amici' che incrociamo durante il volontariato siete passati in punta di piedi per un saluto GRAZIE che emozione vedervi".

Il ringraziamento più sentito va alla popolazione che ha partecipato attivamente ai giochi, ai laboratori, e che si è fermata per vedere le gag e ascoltare la lettura di alcuni racconti brevi del nostro libro. "Poi la sorpresa da parte dell’associazione 'Le frittelle di Giò e Martino', invitati per una giornata di condivisione e invece ci hanno stupito con una donazione davvero importante, una lettera molto commovente e due torte di mele sulle quali abbiamo messo il numero 20 e spento le candeline; grazie Martino Dublanc e Erika Standen ci avete riempito di gioia e gratitudine".

Stefania conclude con un pensiero per tutti quelli che hanno partecipato e lasciato il loro segno: "Chiedo scusa a chi non ho nominato, ma sappiate che siete stati tutti, TUTTI preziosi. Sono state molte le frasi lasciate su un cartellone, ne riporto alcune per concludere: 'Tutti abbiamo un pò paura… Ma ne abbiamo meno quando stiamo insieme con un sorriso! Grazie della vostra presenza.' 'Grazie per i sorrisi che donate… e che avete donato a me' 'Un sorriso ti salva la vita!'. Queste sono per noi testimonianze, GRAZIE per averle condivise rendendole in questo modo un dono per tutti. Vi portiamo nei nostri cuori".

Questo ventennale ha dimostrato quanto sia potente il legame della comunità e l'importanza di un sorriso, un gesto semplice che può davvero cambiare la vita. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile, portando luce e speranza nei cuori di molti.