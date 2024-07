AVVISO DI PROCEDIMENTO PUBBLICO PER LA CO-PROGRAMMAZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE OVER 65 CHE VIVONO SUL TERRITORIO COMUNALE

Il procedimento - a cui possono candidarsi a partecipare gli Enti del terzo settore (ETS) iscritti (o che hanno presentato domanda di iscrizione) al Registro unico nazionale - ha per scopo lo svolgimento di un percorso istruttorio partecipato e condiviso finalizzato alla definizione di una proposta di linee di indirizzo sul miglioramento delle opportunità per le persone over 65 attraverso la raccolta e la condivisione dei bisogni da soddisfare, la mappatura delle risorse esistenti e la proposta di idee nuove da sviluppare, utili all'Amministrazione per l’assunzione di decisioni future.

Il percorso non si concluderà, pertanto, con l’affidamento di un servizio o di un'attività o di un progetto a fronte del riconoscimento di un corrispettivo o di un contributo, né si concluderà con la realizzazione di un partenariato, ma servirà ad accrescere le conoscenze dell'Ente anche in vista della scadenza, nel marzo 2025, dell'accordo attualmente in essere per la co-progettazione e la gestione in partnership di interventi nel settore dei servizi agli anziani.

Il procedimento si svolgerà secondo un calendario prestabilito di tre sessioni di co-programmazione in calendario tra fine agosto e metà settembre.

Al termine ne scaturirà un documento contenente la proposta di linee di indirizzo di cui l'Amministrazione potrà adeguatamente tenere conto nell’assunzione delle future decisioni in merito allo sviluppo, al miglioramento e all’integrazione di attività, progetti, interventi e servizi rivolti al miglioramento delle opportunità per le persone over 65 che vivono sul territorio comunale e per le loro famiglie.

Le organizzazioni interessate a partecipare al processo dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, formulata e inviata secondo le modalità descritte nell’avviso, entro le ore 12 di venerdì 19 luglio via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it.