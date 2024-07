Presentato il canale tematico Attuazione misure PNRR/PNC

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informano che martedì 2 luglio 2024, è stato presentato il nuovo canale tematico dedicato alle misure PNRR/PNC della nostra regione.

Il canale “Attuazione Misure PNRR/PNC” è stato realizzato per diffondere al grande pubblico informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) e per garantire la visibilità dei finanziamenti ricevuti in ottemperanza agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni titolari di progetti a valere sui suddetti piani.

Dedicato alle progettualità per lo sviluppo della Regione Autonoma Valle d’Aosta e al monitoraggio degli interventi PNRR e PNC, il canale tematico descrive anche la governance regionale per il PNRR, le linee di attività dell’assistenza tecnica fornita ai soggetti attuatori nell’ambito della convenzione sottoscritta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con le società FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A e i riferimenti normativi pubblicati dal MEF.

“È bene, nel solco di una traccia di buona pratica europea, rendere noto passo dopo passo il lavoro in corso in Valle d’Aosta sul PNRR- sottolinea l’Assessore Luciano Caveri – La scelta della Regione, tra le poche a farlo, di avere una struttura dedicata di assistenza opportunamente formata, si è dimostrata giusta e consente di poter seguire le numerose progettualità in settori assai diversi.”

I temi trattati nel canale tematico sono riassunti di seguito.

Nella home page sono evidenziati i contenuti più importanti del con i relativi link alle pagine di approfondimento:

PNRR/PNC VDA

Missioni

Mappa di geolocalizzazione dei progetti

Tutti i progetti PNRR/PNC

PNRR/PNC in cifre

Siti tematici

La pagina PNRR/PNC VDA è suddivisa nei seguenti sotto-argomenti:

PNRR e PNC in Valle d’Aosta , descrive brevemente i due fondi.

, descrive brevemente i due fondi. Governance regionale per il PNRR, descrive la struttura della governance PNRR regionale.

descrive la struttura della governance PNRR regionale. Assistenza tecnico-operativa, riporta la genesi, il funzionamento e le linee di attività dell’assistenza tecnica fornita ai soggetti attuatori nell’ambito della convenzione sottoscritta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con le società FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A.

riporta la genesi, il funzionamento e le linee di attività dell’assistenza tecnica fornita ai soggetti attuatori nell’ambito della convenzione sottoscritta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con le società FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A. Raccolta normativa, pubblica i riferimenti normativi e le circolari emanati dal MEF.

È stata realizzata, inoltre, una pagina descrittiva per ogni Missione con l’indicazione dell’importo finanziato, l’importo co-finanziato, l’importo totale e i relativi atti amministrativi e una pagina Misure, dove si possono consultare gli atti legislativi adottati e gli amministrativi emanati per l’attuazione di ogni misura.

Nella pagina Progetti è possibile visualizzare i dati di tutti i progetti a valere PNRR/PNC o di ricercarli secondo alcuni criteri (nome, CUP, località, Missione, Misura, Componente, …).

La pagina PNRR/PNC in cifre è un cruscotto per il monitoraggio del PNRR/PNC e riporta i grafici degli importi destinati ai singoli progetti suddivisi per Missione e Componente, per tipo di finanziamento e per gruppo di soggetti attuatori (RAVA, Comuni, Istituzioni scolastiche).

La parte relativa alle Notizie riporta le ultime novità sui fondi PNRR/PNC e infine la pagina Siti tematici istituzionali riporta i principali siti tematici ufficiali in materia.

Le informazioni e i dati presenti nel canale tematico derivano da una base dati costruita internamente alla Regione Autonoma Valle d’Aosta sotto il coordinamento della Struttura Semplificazione supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR.

La base dati è alimentata dai dati raccolti dalla Struttura Semplificazione supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR presso i Soggetti Attuatori in una costante attività di monitoraggio e sono integrati con le informazioni restituite da altre basi dati quali OpenCup, Italia Domani, Regis.

I dati raccolti alimentano non solo il canale tematico, ma anche il report periodico di monitoraggio presentato ogni quadrimestre alla Cabina di Regia e alla Cabina di Coordinamento del PNRR.