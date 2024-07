Soccorso alpini in azione sul Dent d'Herens: alpinisti bloccati a 3750 metri dalla sera di ieri. Aggiornamento

È in corso un intervento di soccorso in montagna in seguito all’allarme raccolto ieri sera alle ore 18:40 dal Soccorso Alpino Valdostano in Centrale Unica del Soccorso da parte di una cordata di alpinisti bloccati sul Dent D’Herens, cresta Albertini, a quota 3750 mt.

Impossibile l’avvicinamento in elicottero causa della scarsa visibilità per nubi in quota. Impossibili sia la missione via terra vista la distanza del luogo dell’evento, sia l’intervento in elisoccorso notturno per la natura del luogo stesso, che non consente operazioni in sicurezza.