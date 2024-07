ALLARGAMENTO SEDE STRADALE CON SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SULLA STATALE 26 “DELLA VALLE D’AOSTA” A MONTJOVET

La chiusura del tratto, iniziata il 10 giugno per permettere l'esecuzione in sicurezza dei lavori, terminerà con un giorno di anticipo rispetto al previsto, consentendo la riapertura del tratto a partire dalle ore 16:00 di giovedì 4 luglio. Questo è un risultato significativo che testimonia l'efficacia e la precisione nella gestione dei progetti infrastrutturali da parte dell'ANAS.

Il progetto di allargamento, che copre una lunghezza di circa 1,4 km lungo un tratto impervio della gola della Dora Baltea, rappresenta un investimento importante di circa 2,3 milioni di euro. Questo intervento è stato fondamentale per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico su un tratto stradale cruciale per la regione. Nonostante la complessità del terreno e le sfide logistiche, l'ANSA è riuscita a coordinare e portare a termine le opere in anticipo, garantendo al contempo la massima sicurezza per i lavoratori e gli utenti della strada.

Getto della soletta nel tratto allargato

Durante il completamento degli ultimi interventi, sarà in vigore il senso alternato per garantire la sicurezza e minimizzare i disagi agli automobilisti. Questo tipo di gestione attenta e proattiva è un esempio della capacità dell'ANAS di gestire e realizzare progetti infrastrutturali complessi con efficienza e competenza.

Il successo di questo progetto è un ulteriore conferma dell'impegno dell'ANAS nel migliorare le infrastrutture stradali, assicurando che i lavori vengano completati nei tempi previsti o addirittura in anticipo, senza compromessi sulla qualità. Grazie a questo approccio, gli abitanti della Valle d'Aosta e i viaggiatori potranno beneficiare di strade più sicure e scorrevoli, contribuendo così al benessere e allo sviluppo della regione.