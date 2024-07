In Commissione esame di leggi su Lavoro e Formazione, energia rinnovabile e autoconsumo

La II Commissione consiliare permanente è convocata dal Presidente Antonino Malacrinò per le ore 09:30 di lunedì 8 luglio 2024 in Aosta, presso l'Aula Consiglio della Presidenza del Consiglio regionale, per l’esame de Disegno di legge n. 141, presentato in data 16 aprile 2024, concernente: "Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale." (Espressione parere di compatibilità finanziaria).

La IV Commissione consiliare permanente è convocata dal Presidente Roberto Rosaire per le ore 10:30 di martedì 9 luglio 2024 in Aosta, presso l'Aula Consiglio per l’Audizione dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, in merito al disegno di legge n. 74, presentato dalla Giunta regionale in data 14 luglio 2022, concernente: "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo" e alla proposta di legge n. 94, presentata dalle Consigliere regionali Chiara Minelli e Erika Guichardaz in data 1° marzo 2023, concernente: "Promozione e sviluppo delle comunità di energia rinnovabile e dell’autoconsumo collettivo. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015)."