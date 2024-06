Solidarietà per Cogne: Disponibilità dei colleghi di Aosta ad ospitare le persone che stanno raggiungendo il Capoluogo in elicottero

In seguito agli eventi alluvionali che stanno colpendo duramente la località di Cogne, i colleghi di Aosta stanno prontamente raccogliendo disponibilità di camere da offrire a titolo gratuito per ospitare le persone che verranno evacuate in Valle tramite elicottero.

Il presidente Adava Luigi Fosson: “In questo momento di emergenza, ancora una volta lo spirito di solidarietà che contraddistingue la nostra comunità emerge chiaramente. I colleghi di Aosta stanno infatti unendo le forze per garantire un rifugio sicuro e confortevole a chi ha dovuto lasciare la propria casa o le strutture ricettive dei nostri colleghi di Cogne”.



L'iniziativa di solidarietà è coordinata da Jeannette Bondaz, delegata di comprensorio Adava di Aosta: "Siamo profondamente grati ai nostri colleghi che hanno già dimostrato una straordinaria generosità mettendo a disposizione le loro strutture per accogliere queste persone in difficoltà."



“La solidarietà è contagiosa - continua la delegata di Aosta- proprio in questo momento stiamo ricevendo manifestazioni di disponibilità da tanti colleghi di altri comprensori regionali non colpiti dall’evento calamitoso”.



Tutte le disponibilità raccolte con i recapiti personali dei titolari delle strutture ricettive verranno comunicati prontamente alla Protezione Civile che si sta occupando di coordinare le iniziative per la gestione dell’emergenza.