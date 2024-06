Rischi maltempo in alta Valle, appello al senso di responsabilità

In un contesto di allerta maltempo in alta Valle, il Comune di Courmayeur ha emanato nuove disposizioni di Protezione Civile a seguito del report di allertamento sintetico del ghiacciaio di Planpincieux n. 34/24 e del bollettino di allerta meteorologica e idrogeologica regionale n. 180/24. Queste misure sono cruciali per la sicurezza della comunità e richiedono la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti i cittadini e visitatori.

Misure di Protezione Civile per la Val Ferret

A partire dalle ore 16:00 di sabato 29 giugno 2024 e fino a nuova comunicazione, le seguenti disposizioni sono in vigore:

Divieto di Transito: È vietato il transito pedonale e veicolare sulla Strada della Val Ferret dal bivio con la strada alternativa della Montitta fino a Planpincieux. Utilizzo Strada Alternativa: È consentito il transito veicolare, compreso il Trasporto Pubblico Locale (TPL), e pedonale utilizzando la strada alternativa della Montitta. Coprifuoco per Immobili in Zone S4/S5 e S5: Per gli immobili individuati nella planimetria allegata, situati nelle zone S4/S5 e S5, è imposto un regime di coprifuoco. Questo comporta il divieto di accesso e di transito; è consentito restare nella zona interdetta ma solo all'interno della propria abitazione. Divieto di Transito su Strada Interpoderale per Rochefort: È confermato il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort. Abrogazione Ordinanza Precedente: L'Ordinanza n. 5638 del 22 giugno 2024 è abrogata.

L'Importanza del Senso di Responsabilità

In queste circostanze, è fondamentale che ogni individuo rispetti rigorosamente le disposizioni impartite. L'allerta maltempo e le conseguenti misure di sicurezza non sono semplici raccomandazioni, ma atti essenziali per prevenire situazioni di pericolo e proteggere la vita umana. La collaborazione della popolazione è imprescindibile per garantire l'efficacia delle operazioni di protezione civile.

Informazioni in Tempo Reale

Per rimanere costantemente aggiornati sulle procedure di Protezione Civile relative al rischio glaciale, è possibile consultare la app gratuita JARVIS PUBLIC. Questo sistema di gestione fornisce informazioni in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio ed eventi di Protezione Civile, consentendo a tutti di agire con consapevolezza e tempestività.

L'appello alla responsabilità individuale è cruciale. Ogni cittadino e visitatore della Val Ferret deve comprendere l'importanza di seguire le direttive delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Il rispetto delle ordinanze e delle misure di protezione civile rappresenta un atto di solidarietà e rispetto per la comunità.