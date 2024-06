L’azienda Usl della Valle d’Aosta ha avviato una ricerca di mercato per la nuova sede del 118

L’Azienda USL della Valle d’Aosta informa che è stata avviata una ricerca di mercato per trovare un immobile adatto alla realizzazione della nuova sede del 118. La vecchia sede, all’Ospedale “Parini”, era nata come provvisoria nel 1996 e oggi non è più confacente alle esigenze del servizio.

L’immobile deve essere immediatamente disponibile e deve trovarsi all'interno del Comune di Aosta entro un raggio di cinque chilometri dal Presidio ospedaliero “Parini” e dall’aeroporto. Si prevede una locazione passiva, con una durata minima di sei anni, eventualmente rinnovabili.

Per rispondere alle esigenze specifiche del servizio 118, l’immobile dovrà disporre di diverse caratteristiche tra cui 3 locali uso ufficio, un locale per lo stazionamento degli equipaggi, un’ampia sala riunioni e formazione di circa cento metri quadrati, un'autorimessa di circa ottocento metri quadrati con un’altezza minima utile di 2,85 metri, locali magazzino di circa trecento metri quadrati, un piazzale antistante che permetta la sosta e la manovra dei mezzi. Complessivamente, l’area dovrà avere una superficie indicativa tra i duemila e i duemilacinquecento metri quadrati.

I soggetti interessati sono invitati a inviare la propria proposta entro le ore 12:00 del 16 luglio 2024 tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it. Dovranno allegare una serie di documenti, tra cui il modello di autocertificazione, l'estratto di mappa e la planimetria catastale, e una dettagliata relazione descrittiva dell’immobile.