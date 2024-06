Jazz championne

Les 12 chiens inscrits ont tout d’abord paradé dans les rues de la ville lors d’un cortège inaugural aussi coloré que joyeux. Les badauds ont pu voir plus de 150 Saint-Bernard venus de 17 pays de près et ainsi ils ont pu remarquer leurs différences et parfois grandes similitudes.

Le temps d’un week-end les participants ont pu échanger sur leur race de chien et immanquablement ils se sont tous sentis un peu suisses… car ils ont pu savourer la chance d’être sur les terres d’origine du Saint-Bernard.

Le concours de l’Union mondiale se base sur le standard de la race, validé par la Fédération Cynologique Internationale. Le « sujet » doit correspondre au mieux à l’image d’un chien de montagne athlétique et en pleine forme, majestueux tout en étant assez doux pour le travail social par exemple. Cette race étant peu répandue dans le monde et les lignes de sang étant restreintes, c’est tout le travail des éleveurs de trouver du sang neuf à l’étranger pour diversifier la génétique et obtenir des chiens le plus conformes possible au standard.

Jazz, femelle de deux ans et demi a remporté le concours. Elle a été jugée notamment sur sa silhouette, son profil de tête, sa ligne de dos et de poitrine, ses dents ou encore le mouvement sur le terrain et enfin son caractère. Ce jour-là plusieurs de nos chiens ont remporté le concours dans leurs catégories respectives. Ces victoires ne sont pas seulement les leurs, mais aussi celles de tout notre élevage.

De juin à septembre, une partie de nos chiens retourne sur leur lieu d’origine mythique, au col du Grand-St-Bernard.

La présence des chiens sur le lieu qui a donné son nom à la race est fermement ancrée dans la mission de la Fondation Barry. Au col, les visiteurs peuvent visiter le chenil et assister aux différents soins quotidiens apportés aux chiens Saint-Bernard. La visite se poursuit avec le Musée de l’Hospice du Grand-St-Bernard qui permet de découvrir l’histoire du col, depuis les cultes de l’Antiquité jusqu’à l’hospitalité d’aujourd’hui.

Aux mois de juillet et d’août, vivez également l’expérience unique d’une randonnée avec les Saint-Bernard aux alentours de l’Hospice. Cette activité, réservée aux bons marcheurs, est uniquement accessible sur inscription préalable.