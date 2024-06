Prorogato fino al 31 luglio il termine per la registrazione al portale per la gestione dei permessi Ztl

Si informa che l’Amministrazione comunale, di concerto con la società in house Aps, ha deciso di prorogare fino al prossimo 31 luglio il termine per la registrazione al portale per la gestione dei permessi relativi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) della città di Aosta



Dallo scorso 2 aprile, infatti, il sistema dei permessi di accesso alle ZTL è gestito unicamente mediante il portale online https://ztl.comune.aosta.it/ . Tramite il sito è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ZTL, per tutte le tipologie di contrassegni, senza doversi recare presso gli uffici ZTL della società Aps.

Si ricorda che tutti i possessori di autorizzazioni ZTL devono registrarsi sul portale per poter avere accesso al rinnovo online dei permessi. Per poterlo fare è necessario disporre di Identità digitale (Spid) o di Carta di identità elettronica (Cie).

Analoga procedura è richiesta a tuti coloro che hanno bisogno di ottenere ex novo autorizzazioni permanenti o temporanee al transito e/o alla sosta nelle ZTL.

Dei 1.311 permessi attivi, circa il 65% sono stati sinora registrati sul nuovo portale. Di questi quelli di tipo “A” (riservati a coloro che hanno disponibilità di posto auto privato) - che rappresentano il 60% del totale - hanno raggiunto l’80% circa delle registrazioni.

Per supportare i cittadini che avessero bisogno di assistenza per la procedura è disponibile il servizio di facilitatore digitale, prenotabile al numero del centralino comunale (0165-3001), attraverso il numero delle prenotazioni online di APS (0165-1875002) oppure tramite il servizio prenotazioni online del sito web comunale, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/prenotazioni-online .

Sul nuovo portale, invece, nell’omonima sezione sono disponibili dei videotutorial dedicati alle diverse tipologie di permessi disponibili e alle modalità per richiederne il rinnovo o la prima emissione.

Lo sportello Aps “Sosta e Mobilità” di corso Lancieri 30/F resta comunque aperto al pubblico su appuntamento previa prenotazione da effettuarsi sul sito web www.apsaosta.it oppure tramite telefono al numero 0165-1875008.