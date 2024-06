Courmayeur: Festeggiati i nati nel 2023 con Pigotte UNICEF e ciliegi selvatici

Mertedì 25 giugno 2024, l’Amministrazione comunale di Courmayeur ha consegnato le Pigotte dell’Unicef alle famiglie dei 15 nati nel 2023, all'interno del progetto "Per ogni bambino nato, un bambino salvato”. Hanno, anche, ricevuto un ciliegio selvatico che porta il loro nome, grazie all’adesione del Comune all’iniziativa “Adotta un ciliegio” promossa da Skyway.

Isabella Vanacore di Skyway Monte Bianco ha ricordato l'obiettivo di ripopolare la collina con ciliegi, restituendole la sua immagine antica e naturale, contribuendo così al progetto #savetheglacier, nato per intraprendere azioni concrete nel rispetto della comunità alpina.

Il Vice Sindaco Federico Perrin e l’Assessora alla Cultura e Politiche sociali, Alessia Di Addario, hanno sottolineato l’importanza di giornate come queste per far crescere buone radici e creare momenti di comunità, rafforzando il senso di appartenenza ad un territorio che ha bisogno di nuove famiglie per combattere il calo demografico che affligge molti comuni di montagna.

Le famiglie dei bimbi, dopo la consegna delle Pigotte, sono state invitate ad una merenda offerta da Skyway.

Ecco i nati a Courmayeur nel 2023: Anita Airone, Marie Claire Chabod, Kayla Chighine, Santiago D’Amico, Anais Nicole Gheorghita, Tobias Guedoz, Giorgia Lucas Bassanesi, Esmè Luce Matteotti, Nicole Beatrice Ottoz, Chloè Ruggeri, Nadia Salvetti Nossa, Cécile Savoye, Lila Schieppati, Elena Senn, Lucia Truchet.