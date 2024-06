Convenzione USL e Fondazione Mondino

Entra nel vivo la collaborazione per la ricerca e l’assistenza nel campo delle Neuroscienze tra l’Azienda USL Valle d’Aosta e la Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di Pavia, polo internazionale d’eccellenza in ambito neurologico.Lo precisa una nota diffusa dall'Ufficio Stampa dell'Usl.

Per concretizzare questa collaborazione su studi clinici e trial che ottimizzeranno i protocolli di trattamento e accelereranno l'introduzione di innovazioni terapeutiche nel sistema sanitario, all’Ospedale “Parini” di Aosta si stanno rafforzando i percorsi clinici e diagnostici su malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer, disturbi cerebrovascolari come ictus e cefalee, e altre patologie neurologiche complesse.

A giugno, oltre al potenziamento del Centro Cefalee, vengono riattivati l’ambulatorio per l’epilessia (2 volte al mese) e l’ambulatorio di Elettromiografia – EMG (3 volte al mese). Da luglio entrerà a regime anche l'ambulatorio sulle patologie degenerative (Parkinson e demenze).

“Grazie a questa importante collaborazione per la ricerca scientifica – commenta Guido Giardini, Direttore della Struttura Complessa Neurologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta - i pazienti valdostani potranno beneficiare di medici molto esperti in vari campi della neurologia clinica e delle tecniche diagnostiche neurofisiologiche quali l'elettromiografia e l'elettroencefalografia, permettendo anche la riattivazione di ambulatori che erano stati sospesi. Oltre a rafforzare i percorsi clinici e diagnostici, si aprono spazi importanti per la ricerca e la formazione con possibilità di usufruire di esami e terapie a livello avanzato”.

L’accordo tra AUSL e Fondazione Mondino prevede anche lo sviluppo di programmi di formazione per medici e personale sanitario, garantendo l'aggiornamento continuo sulle ultime tecniche e trattamenti nel campo delle neuroscienze.