Aperte le iscrizioni al concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che sino a giovedì 18 luglio 2024 è possibile presentare all’ufficio regionale competente le domande per l’ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2024/2027.

“Nell’ottica di promuovere la partecipazione ai corsi nella nostra regione - sottolinea l’Assessore Carlo Marzi - valorizziamo sin da subito i medici attraverso borse di studio che riconoscono l’impegno profuso e il tirocinio svolto. Prevediamo quindi una borsa di studio aggiuntiva di euro 13.397 che, integrando quella statale, porta ad un totale di 25.000 annui il sostegno per un tirocinante del corso di medicina generale in Valle d’Aosta, equiparando quindi il sostegno economico a quello di uno specializzando durante il proprio corso di specialità”.

Il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 529 in data 13 maggio 2024 e pubblicato sul BUR n. 23 del 15 maggio 2024. Gli avvisi relativi ai bandi di concorso pubblico sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami - n. 49 del 18 giugno 2024.

A seguito della frequenza del corso triennale di formazione specifica, i medici acquisiranno il diploma, previo esame finale, per l’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Per coloro che hanno beneficiato della borsa di studio aggiuntiva è richiesto lo svolgimento dell’attività sul territorio regionale per almeno 5 cinque anni.

Durante la frequentazione del corso, il medico tirocinante che assume un incarico fino a 1.000 assistiti può contare su diversi benefici. Uno dei quali si contraddistingue nel panorama italiano: il tirocinante può percepire già da subito un’indennità per l’attività in comuni disagiati (fino a 2.000 euro annui) e disagiatissimi (fino a 6.000 euro annui). Su 74 comuni valdostani, circa la metà ricade in queste categorie.

Importante anche la struttura formativa “su misura”: le dimensioni ridotte della regione consentono di creare per i corsisti dei percorsi personalizzati che rendono ancora più vantaggiosa l’alternanza formazione/lavoro. C’è infatti il riconoscimento delle ore di lavoro fino a un massimo dei due terzi delle ore di formazione didattica di natura pratica, corrispondenti a un massimo di 2.133 ore (rimodulazione del piano formativo)

Inoltre, sono previste tutte le indennità di un medico di assistenza primaria titolare, compresi i benefici degli Accordi integrativi regionali (dopo il conseguimento del titolo finale del corso), nonché condizioni agevolate per l’apertura degli ambulatori e per soluzioni di soggiorno/alloggi grazie alla collaborazione con gli enti locali.

Le domande devono essere predisposte secondo il fac-simile scaricabile dal sito istituzionale regionale (www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp)

e inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it (il richiedente deve essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC).

All’invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.

Per ogni informazione e chiarimento gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, telefonando ai numeri 0165/274271 - 274236.