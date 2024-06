Saranno oltre 30 ad animare la tappa in Valle D’Aosta di Staffetta blu per l’autismo 2024, manifestazione a carattere nazionale giunta alla sua terza edizione ed organizzata da Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) regionale. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci nazionale.

La colonna blu, ragazzi con disturbi dello spettro autistico, genitori, accompagnatori lunedì 24 giugno partirà alle 10 per una escursione nel comune di Rhêmes-Notre-Dame, costeggiando la Dora Baltea da Chanavey fino al villaggio del Thumel. Lungo il tragitto si passerà per Bruil da cui parte anche la tappa SI F01 del sentiero Italia. La “colonna” visiterà il forno e il mulino di Chaudanne, ci sarà una sosta al lago Pellaud, con ristoro presso lo Chalet de Pellaud. Poi si prosegue fino al villaggio del Thumel. Pranzo al ristorante Le village de Thumel. La Staffetta blu in Valle d'Aosta è organizzata assieme alla coop. Soc. La Sorgente, il centro diurno Myosotis e il CAI Valle d'Aosta. Il percorso si sviluppa principalmente nel bosco, ha una lunghezza in andata di circa 3 km e presenta un dislivello di circa 300 m.