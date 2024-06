Progressione su roccia e ghiaccio

Due corsi propedeutici per arrivare pronti e bene informati alle prove attitudinali che daranno accesso al prossimo corso per Aspirante Guida di 1° livello e che si terranno a fine settembre. I corsi si svolgeranno domenica 14 e sabato 20 luglio: la prima giornata si concentrerà sull’arrampicata su roccia, mentre la seconda sarà dedicata alla progressione su neve e ghiaccio, entrambe attività oggetto di valutazione alle selezioni.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito de “la lunga estate con le Guide”, che raccoglie un fitto calendario di eventi gratuiti e aperti al pubblico, organizzati da Regione Lombardia e dal Collegio Guide alpine Lombardia.

I corsi propedeutici sono pensati per chi è interessato al percorso formativo che porta all’ottenimento del titolo professionale di Aspirante Guida di 1° livello. Si tengono infatti dal 23 al 27 settembre le selezioni che daranno accesso al prossimo ciclo formativo, in programma nel 2025.

I corsi propedeutici sono infatti di tipo informativo, utili per prepararsi alle prove attitudinali, ovvero capire come queste si svolgeranno e se si è in possesso del livello necessario per superarle.

Le due giornate quindi non saranno aperte ai minorenni né ai neofiti, ma solo a chi ha già un certo livello di preparazione: almeno il grado 6b da primo di cordata in falesia per l’arrampicata su roccia, ed esperienza pregressa di progressione su ghiacciaio facile per l’attività su neve e ghiaccio.

WEBINAR

Il 21 giugno, alle ore 20.30, si terrà il webinar gratuito “Diventare Guida alpina”. Si parlerà della figura dell’Aspirante guida di 1° livello, del percorso formativo e delle prove attitudinali di settembre 2024. Sarà anche l’occasione per parlare dei corsi propedeutici e rispondere a eventuali dubbi a riguardo.

Il link per connettersi al webinar si trova sul sito del Collegio a questo link https://guidealpine.lombardia.<wbr></wbr>it/2024/06/webinar-giugno-<wbr></wbr>2024-diventare-guida-alpina/

LE ISCRIZIONI AI CORSI PROPEDEUTICI

Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio https://guidealpine.lombardia.<wbr></wbr>it/, dove si trovano anche tutte le informazioni.

I due corsi propedeutici sono aperti solo ai maggiorenni.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o comunque il giovedì precedente il giorno dell’escursione. Chi si iscrive è tenuto a presentarsi o a darne disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi e la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell’iniziativa.