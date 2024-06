Problematiche dei collegamenti della Valle d'Aosta con il Piemonte: una situazione critica

Elettrificazione della Ferrovia Aosta/Ivrea: un progetto in ritardo

Durante la seduta consiliare del 19 giugno 2024, il gruppo Rassemblement Valdôtain ha portato all'attenzione del Consiglio regionale le preoccupazioni riguardanti i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea. Il Vicecapogruppo Dennis Brunod ha sollevato la questione dei ritardi accumulati, riportati da diverse fonti giornalistiche, chiedendo chiarimenti sull'avanzamento dei cantieri.

L'Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy, ha risposto sottolineando che, nonostante i ritardi nella progettazione esecutiva, Rfi ha confermato la conclusione dei lavori entro la primavera/estate 2026. Ha inoltre aggiunto che, per mitigare l'impatto sulla comunità, sono in corso continui solleciti e incontri programmati con Rfi, con aggiornamenti previsti per settembre. Un'ulteriore buona notizia è l'acquisizione di due nuovi treni elettrici, grazie a un finanziamento di 25 milioni di euro, per potenziare il servizio sulla tratta Aosta/Torino.

Brunod ha sottolineato l'importanza di un monitoraggio costante del progetto, dato che l'estate 2026 si avvicina rapidamente. Ha ribadito la necessità di prestare grande attenzione allo stato dei collegamenti con la Valle d'Aosta, considerandoli strategici per la regione.

Collegamenti stradali tra Valle d'Aosta e Canavese: il ponte di Quincinetto sotto esame

Sempre nella stessa seduta consiliare, il Consigliere Dino Planaz ha portato avanti un'interrogazione riguardante i collegamenti stradali tra la Valle d'Aosta e il Canavese, focalizzandosi sui possibili ulteriori lavori sul ponte di Quincinetto, cruciale per l'accesso alla regione.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha rassicurato che non sono previste chiusure imminenti del ponte di Quincinetto. Tuttavia, ha evidenziato che la situazione potrebbe cambiare in caso di frane, nonostante le misure attuate per mantenere aperta l'autostrada A5. Ha inoltre segnalato che la Città Metropolitana di Torino ha mostrato interesse nel prendersi carico del ponte, considerandolo un'infrastruttura di importanza sovracomunale.

Planaz ha espresso preoccupazione per la viabilità della regione, soprattutto in vista della stagione estiva, quando il traffico aumenta significativamente. Ha sottolineato l'importanza di garantire collegamenti stabili e sicuri per evitare l'isolamento della Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta, dunque, sta affrontando sfide significative riguardo ai collegamenti con il Piemonte, sia per quanto riguarda la rete ferroviaria che quella stradale. I ritardi nei lavori di elettrificazione della ferrovia Aosta/Ivrea e le incertezze sui lavori stradali, come quelli sul ponte di Quincinetto, richiedono un monitoraggio attento e costante da parte delle autorità regionali per assicurare che la regione non rimanga isolata. L'impegno delle istituzioni è cruciale per garantire che questi progetti vengano portati a termine nei tempi previsti, migliorando così la connettività e la qualità della vita dei cittadini valdostani.