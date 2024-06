Una comunità in lutto: Addio alla Piccola Stella

In un piccolo angolo di mondo, tra le montagne maestose e i prati verdi della Valle d'Aosta, il cielo sembra essersi coperto di un velo di tristezza. La comunità di Saint-Christophe, ma non soolo, è stata colpita da una tragedia che ha lasciato tutti senza parole, con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime. Giovedì 20 giugno, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale del paese, si terranno i funerali di una bimba di quasi tre anni, strappata troppo presto alla vita.

La piccola, una luce brillante nella vita di chiunque l'abbia conosciuta, è scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 giugno all'ospedale Beauregard di Aosta, per cause che ancora restano avvolte nel mistero. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori, dei familiari, degli amici e di tutta la comunità valdostana. Da oggi, chiunque desideri darle l'ultimo saluto potrà farlo alla camera mortuaria dell'ospedale Parini. Domani, alle 20, nella chiesa di Saint-Christophe, si terrà la recita del rosario, un momento di raccoglimento e preghiera per una vita spezzata troppo presto.

Ieri, su incarico della procura, l'anatomopatologo Giovanni Botta e il medico legale Alessandro Marchesi hanno iniziato l'autopsia, alla presenza dei consulenti nominati dai quattro medici indagati – due pediatri e due rianimatori. I magistrati hanno poi concesso il nullaosta alla sepoltura. Ci vorrà tempo per esaminare i campioni prelevati e svolgere gli esami batteriologici e istologici che potrebbero svelare le cause di questa tragedia. La relazione completa è attesa entro 80 giorni sul tavolo del pm Francesco Pizzato, che procede per omicidio colposo.

La piccola era stata portata in ospedale nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno per un'indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, era stata dimessa in quanto ritenuta in 'buone condizioni'. Ma il destino aveva altri piani. Lunedì pomeriggio, i genitori preoccupati l'hanno riportata in ospedale, poiché l'indisposizione persisteva. Nonostante le cure e l'osservazione, la situazione è peggiorata drammaticamente e, alle 3 del mattino, la piccola è spirata.

In queste ore di dolore, le parole sembrano vane. Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni risata di quella bimba resterà impresso nei cuori di chi l'ha amata. La comunità si stringe attorno alla famiglia, offrendo conforto e supporto in un momento in cui il mondo sembra essersi fermato. Giovedì, la chiesa di Saint-Christophe sarà un luogo di raccoglimento e commozione, un ultimo addio a una piccola anima che ha toccato profondamente la vita di chi l'ha conosciuta.

La Valle d'Aosta piange una delle sue stelle più luminose, che ora brilla in cielo, vegliando su tutti coloro che le hanno voluto bene.