Marco Camandona punta al I e II Gasherbrum nel Karakorum per concludere i “suoi” 14 x 8000 mt senza ossigeno

Il Gasherbrum è un gruppo montuoso localizzato nella regione Nord-Orientale del Baltoro nella catena del Karakorum. Il massiccio contiene ben tre cime che superano gli 8.000 metri. Il nome Balti è formato dai termini “rgasha” (bellissima) e “brum” (montagna) e significa quindi “Montagna Bellissima”, da cui il titolo della spedizione “The beautiful mountain”.

Questi due giganti montuosi, situati al confine tra il Pakistan e la Cina, sono tra le mete più ambite dagli alpinisti di tutto il mondo. Per Camandona vuol dire chiudere un cerchio iniziato tanti anni fa, nel 1998: quello di coronare “UN GRANDE SOGNO” chiamato 14 x 8.000 mt senza ossigeno supplementare. Ovvero scalare tutte le montagne che superano gli 8.000 metri di altezza situate in tutto il mondo. Richiede straordinarie capacità tecniche, resistenza fisica e mentale, nonché una profonda conoscenza delle condizioni estreme delle altitudini. Assieme a Camandona, in spedizione, i valdostani Abele Blanc e Dante Luboz.