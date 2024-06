Kart terapia" a Pontey: la seconda edizione sabato 29 e domenica 30 giugno

Sabato 29 e domenica 30 giugno 2024, la pista di Go Kart a Pontey accoglie la seconda edizione di "Kart terapia": due giornate dedicate all'utilizzo di Kart appositamente modificati per le persone con disabilità.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione La Quercia 58 con il sostegno del Consiglio Valle: dalle 10 alle 18 i partecipanti potranno sperimentare un'attività motoria divertente e inclusiva avendo a disposizione Kart biposto, Kart con comandi al volante, Kart per paraplegici e tetraplegici messi a disposizione da Wheelchair Karting asd, l'associazione nata nel 2020 dalla volontà di Niko Tremolada, che dopo un incidente in moto è costretto sulla sedia a rotelle ma non perde la passione per i motori, e il suo desiderio di tornare in pista lo porta a modificare un Kart per rendere la sua guida accessibile. Durante le due giornate, Aosta Sim metterà a disposizione i simulatori di corse virtuali.

La partecipazione è gratuita; è richiesta la prenotazione online al link seguente: https://forms.gle/8LHM9Tqxe1drEYs2A

L'idea alla base di "Kart terapia", come spiegano gli organizzatori, è quella di offrire due giorni di sorrisi ed emozioni, avendo la consapevolezza che è possibile mettersi in gioco e superare i propri limiti: la Kart terapia stimola il cambiamento attraverso la condivisione di emozioni positive che l'adrenalina di un'esperienza in pista può generare.

Durante il fine settimana, la pista La Quercia 58 farà una raccolta fondi per acquistare un Kart biposto e metterlo a disposizione in maniera permanente e gratuita nella pista di Pontey.

In allegato una foto di Andres Tomas, presidente de La Quercia 58 asd, e Niko Tremolada.