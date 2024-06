Assessore Marzi: al via il Co-Housing per anziani autosufficienti contro l'isolamento

Il progetto, promosso dall'Assessore Carlo Marzi, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una fascia della popolazione spesso dimenticata, offrendo soluzioni innovative come il co-housing.

“L’impegno è volto a favorire l’invecchiamento attivo dei nostri anziani,” sottolinea l’Assessore Carlo Marzi, mettendo in luce come il ruolo degli anziani nelle comunità sia sempre più centrale. “Il co-housing rappresenta per le persone anziane autosufficienti una concreta opportunità di partecipare a varie attività che aiutano ad allontanare l’isolamento, a socializzare e a mantenere dignitose capacità fisiche e cognitive.” Questa iniziativa si inserisce all’interno del Piano regionale per la salute e il benessere sociale, recentemente approvato dal Consiglio, e si propone di arricchire l’offerta di servizi già presenti sul territorio, come le Microcomunità e la rete dell’assistenza domiciliare.

Il progetto di co-housing, rivolto alle persone anziane autosufficienti, mira a promuovere l’integrazione sociale e l’invecchiamento attivo, mantenendo dignità, autonomia e inclusione sociale. Inoltre, punta a prevenire la fragilità della popolazione anziana e a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva. La deliberazione prevede l’avvio di una co-progettazione con enti del Terzo settore, che partirà il 5 novembre 2024 e si protrarrà fino al 31 dicembre 2026. Questo arco di tempo sarà dedicato a sviluppare azioni che possano ampliare l’offerta abitativa per anziani in difficoltà economica, favorendo al contempo la loro inclusione sociale.

Nel dettaglio, l’iniziativa coinvolgerà almeno cinque persone over 65 autosufficienti, garantendo loro presa in carico e partecipazione a attività laboratoriali di tipo ludico-ricreative e culturali. Gli enti del Terzo settore metteranno a disposizione un immobile dotato di un’area verde che sarà adibita a orto solidale, creando un ambiente accogliente e stimolante per gli anziani partecipanti.

Il finanziamento complessivo previsto per il triennio 2024-2026 ammonta a 151.660 euro, interamente coperti da fondi regionali. Questo investimento testimonia l’impegno della Giunta regionale e dell’Assessore Marzi nel promuovere iniziative che valorizzino il ruolo degli anziani, contribuendo a una società più inclusiva e solidale.