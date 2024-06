Scuole e municipi valdostani più efficenti. Giunta stanzia 5 milioni di euro

La Valle d'Aosta compie un altro passo significativo verso un futuro più sostenibile e sicuro con un provvedimento che destina cinque milioni di euro, provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di comuni e Unités des communes, come scuole e municipi. Questa decisione, presa in esame oggi dalla giunta regionale, rappresenta un investimento strategico e concreto nel patrimonio edilizio della regione.

L'iniziativa, che prevede anche interventi di messa in sicurezza sismica, è in linea con gli obiettivi della "Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040" e del "Piano energetico ambientale regionale". Il contributo massimo erogabile è di un milione di euro per ogni progetto, con la possibilità di un incremento del 30% nel caso in cui siano necessari interventi sismici. L'assessore allo Sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, ha spiegato che il bando sarà aperto a luglio, permettendo agli enti locali di presentare i propri progetti dall'8 gennaio al 28 febbraio 2025.

"Questa tempistica, decisa insieme al Celva, dà la possibilità a tutti di aderire al bando, garantendo una buona organizzazione progettuale," ha sottolineato Bertschy. "L'obiettivo è dare priorità agli interventi che forniranno la migliore risposta in termini di riduzione di consumi e di aumento della produzione di energia rinnovabile."

L’assessore Bertschy ha evidenziato l'importanza della concretezza nelle azioni volte a migliorare il patrimonio edilizio della regione. "Il nostro impegno è finalizzato a fornire soluzioni tangibili e sostenibili, che non solo rispondano alle esigenze attuali ma che preparino il terreno per un futuro energeticamente efficiente e sicuro," ha dichiarato. La valutazione dei progetti avverrà nella primavera del 2025, e l’avviso è solo il primo passo di un piano più ampio che coinvolgerà anche il comparto imprenditoriale.

Questo provvedimento non è solo un investimento economico, ma rappresenta una visione lungimirante per la Valle d’Aosta. La combinazione di interventi per l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica è un chiaro segnale dell'impegno della giunta regionale nel promuovere la sostenibilità e la resilienza. Inoltre, la possibilità di incrementare il contributo per gli interventi sismici dimostra una sensibilità particolare verso la sicurezza delle strutture pubbliche, cruciali per la comunità.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’assessore Bertschy, è destinata a diventare un modello per altre regioni. La concretezza e la chiarezza del piano di intervento offrono una base solida per gli enti locali, incentivandoli a partecipare attivamente e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali.

Il provvedimento da cinque milioni di euro per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici segna un importante passo avanti per la Valle d'Aosta. Sotto la guida dell’assessore Luigi Bertschy, la regione si prepara a affrontare le sfide future con un approccio concreto e sostenibile, dimostrando come l'investimento nel patrimonio edilizio pubblico possa essere una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza della comunità.