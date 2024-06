Seggiolini auto, da settembre in vendita solo gli i-Size

Altroconsumo ha svolto un’ indagine confrontando diversi modelli di seggiolini auto per aiutare i consumatori ad orientarsi nella scelta , anche in funzione del cambiamento normativo che sarà introdotto dal 1° settembre 2024 e che conferma l’obbligo di utilizzo del dispositivo di sicurezza sulla base dell’altezza del passeggero e non, come previsto fino ad oggi, sulla base del peso corporeo.

La norma introduce novità anche relative alle modalità con le quali il seggiolino deve essere posizionato in auto: fino ai 15 mesi del bambino il dispositivo di sicurezza deve essere posizionato nel senso contrario di marcia, per proteggere la testa e il collo dalle brusche frenate. Inoltre, ai seggiolini devono accompagnarsi per obbligo protezioni laterali omologate.

I seggiolini omologati ECE R 44 possono ancora essere venduti, e proteggono bene; ma da settembre nei negozi si potranno trovare solo seggiolini con un i-Size inferiore ai 100 cm o con un i-Size di 100-150 cm - sono questi i modelli protagonisti del test condotto da Altroconsumo, basato su criteri di valutazione più severi rispetto ai procedimenti che verificano i requisiti di legge richiesti per l’omologazione. Ma chi ha già acquistato un seggiolino omologato con la vecchia norma potrà tranquillamente continuare ad utilizzarlo anche dopo il 1° settembre, perché giudicato sufficientemente sicuro.

Fonte Altroconsumo 2024

La prima posizione, tra i prodotti analizzati, è stata conquistata da CYBEX SOLUTION G I-FIX, con un punteggio di qualità globale di 76/100, che gli è valso il riconoscimento come Migliore del Test, perché in grado di garantire un elevato grado di protezione complessiva, soprattutto nel caso di urto laterale, che si accompagna a comodità e facilità di installazione. Segue, al secondo posto, BRITAX RÖMER KIDFIX I-SIZE, con punteggio di 75/100 e, al terzo posto, CYBEX SOLUTION S I-FIX, con 74/100. Il riconoscimento come Miglior Acquisto è stato conquistato, invece, da JOIE I-TRILLO, che, con un punteggio di qualità globale pari a 69/100, si posiziona in undicesima posizione, in funzione della sua valutazione soddisfacente in relazione al basso prezzo medio.

I risultati del test hanno dimostrato che tutti i seggiolini coinvolti sono in grado di assicurare un livello di sicurezza almeno discreto sia in caso di urto frontale sia laterale; ma anche il modello più efficiente rischia di mettere in pericolo la sicurezza del passeggero a causa delle continue vibrazioni, sbalzi, esposizione al sole ai quali i seggiolini sono quotidianamente esposti. È, quindi, sconsigliato acquistare o utilizzare seggiolini di seconda mano.

Nota metodologica

I prodotti del test costituiscono una selezione dei prodotti più recenti o rappresentativi dei principali e più diffusi produttori. In questo test la comparazione è stata focalizzata sui seggiolini adatti a bambini dai 4 anni in su (ex gruppo 2/3 e i-Size 100-150 secondo la normativa ECE R129). Sul sito si può reperire l’intera banca dati dei prodotti testati di tutti i segmenti di mercato e oggi in vendita online o nei negozi.

Il punteggio globale è dato da una serie di prove con un peso diverso sul risultato finale. Il 50% del giudizio è stato determinato dai test di sicurezza (le prove di urto frontale e laterale). Il 40% deriva dalla facilità d’uso (installazione nell’abitacolo, ancoraggio del bambino a ogni viaggio, pulizia ecc.). Il restante 10% è legato all’ergonomia, cioè al comfort d’uso valutato sia da una giuria di esperti sia dai diretti interessati (genitori e figli).