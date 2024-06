Come pagare l'IMU in scadenza il 17 giugno con l'App di Poste Italiane

In vista della prossima scadenza dell’IMU 2024, prevista per lunedì 17 giugno, Poste Italiane comunica che è possibile prenotare l'operazione di pagamento negli Uffici Postali della Valle d'Aosta utilizzando l’APP Poste Italiane su tablet e smartphone o tramite il sito www.poste.it, con l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”. Questa funzione è disponibile in sei uffici postali della regione: Aosta 1, Aosta 3, Aosta Ribitel, Chatillon, Pont Saint Martin e Saint Vincent.

Il sistema di prenotazione da remoto consente ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo di prendere appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili. È inoltre possibile scegliere se prendere subito il numero e recarsi immediatamente in ufficio. Grazie all’APP Poste Italiane, i cittadini possono monitorare il proprio turno e controllare il numero di clienti in attesa, facilitando così la gestione del tempo.

In aggiunta, è possibile prenotare un appuntamento o richiedere il proprio biglietto elettronico anche tramite WhatsApp. Basta memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni suggerite.

Poste Italiane ricorda inoltre che presso l’Ufficio Postale di Via Ribitel è possibile eseguire l’operazione fino alle 19:05 di lunedì 17 giugno. Questa flessibilità oraria offre un’ulteriore opportunità per i cittadini di completare il pagamento dell’acconto o dell’intero importo dell’IMU entro la scadenza.