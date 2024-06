In Valle d'Aosta nuovo disciplinare vini per Qualità e Tracciabilità

Consorzio Vini Valle D'Aosta ha recentemente approvato una modifica significativa al disciplinare di produzione dei vini della regione, segnando un passo importante per il miglioramento della qualità e la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo valdostano. L'assemblea che si è tenuta ieri ad Aosta ha visto la partecipazione attiva dei produttori locali, degli esperti del settore e delle istituzioni, culminando in un consenso unanime per l'adozione delle nuove regole.

Il presidente del Consorzio, Vincent Grosjean, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. "Questa modifica è il frutto di un lungo lavoro di concertazione. Siamo convinti che queste novità contribuiranno a rafforzare l’identità e la competitività dei nostri vini sul mercato nazionale e internazionale. Il disciplinare era fermo da più di 15 anni," ha dichiarato Grosjean. Le modifiche introdotte mirano ad attualizzare le norme di produzione, garantendo una tracciabilità rigorosa e conferendo un maggior valore all’uva prodotta in Valle d’Aosta.

L'assemblea ha iniziato i lavori con un toccante minuto di silenzio in memoria di Gualtiero Crea, vignaiolo dell'azienda Les Granges di Nus recentemente scomparso. Crea ha dato un contributo significativo al gruppo di lavoro che ha portato avanti la revisione del disciplinare, e la sua eredità continuerà a influenzare positivamente il settore vitivinicolo valdostano.

Le modifiche al disciplinare rappresentano un aggiornamento necessario che promette di elevare ulteriormente gli standard di qualità dei vini della Valle d’Aosta. Il nuovo disciplinare include misure per migliorare la tracciabilità del prodotto e garantire che ogni fase della produzione rispetti criteri stringenti di qualità e autenticità. Questo cambiamento non solo migliorerà la trasparenza per i consumatori, ma anche la reputazione dei vini valdostani sui mercati internazionali.

Il Consorzio Vini Valle D’Aosta continuerà a collaborare strettamente con tutti gli attori del territorio per garantire una crescita sostenibile e di successo per l’intero comparto vitivinicolo. Con queste nuove regole, il consorzio si impegna a preservare le tradizioni locali mentre abbraccia l’innovazione, assicurando che i vini della Valle d’Aosta possano competere ai più alti livelli globali.