Flavescenza dorata della vite: incontri formativi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare agli incontri formativi sulla flavescenza dorata, organizzati dal Servizio fitosanitario regionale. L’obiettivo è fornire le conoscenze pratiche per il riconoscimento degli stadi giovanili di Scaphoideus titanus, vettore della flavescenza dorata, e delle metodologie per il rilievo del livello di popolazione dell’insetto nel vigneto.

È importante riconoscere l’insetto e la sua densità di popolazione per stabilire il momento più opportuno e il corretto numero di trattamenti contro lo scafoideo per abbatterne l’intensità nelle zone focolaio, cuscinetto ed indenni a flavescenza dorata. Per informazioni relative alla Flavescenza e alle relative misure di difesa fitosanitaria si rimanda a indicazioni più dettagliate pubblicate sul sito della Regione, nella sezione Agricoltura, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/flavescenza_dorata_i.aspx.

La formazione, destinata a viticoltori e tecnici del settore viticolo è articolata in due giornate, con orario 08.00-10.00: il 20 giugno 2024 in media valle e il 21 giugno 2024 in bassa valle, in località che verranno comunicate ai partecipanti non appena saranno definite.

Si chiede di comunicare la propria adesione all’iniziativa al seguente contatto: promoagri@regione.vda.it - 0165/275275.

“L’Assessorato con i nostri tecnici dell’Ufficio Servizi Fitosanitari monitorano attentamente la situazione epidemiologica della presenza della flavescenza dorata, dichiara l’Assessore Marco Carrel. L’Ufficio è a disposizione degli utenti e si occupa di trasmettere tempestivamente indicazioni e misure per la prevenzione e il contenimento della flavescenza dorata agli agricoltori. A supporto di chi opera sul territorio, è già stato realizzato un volantino disponibile presso la sede dell’Assessorato e sul sito istituzionale. Quest’anno vogliamo organizzare degli incontri specifici al fine di accrescere le conoscenze dei vignerons su questa malattia, ormai endemica nella nostra regione. Tra questi, i primi due appuntamenti in programma sono finalizzati al riconoscimento dell’insetto vettore in campo; seguiranno altre iniziative di formazione nel mese di agosto.”

Per ogni informazione supplementare è possibile contattare l’Ufficio Servizi Fitosanitari (0165/275404 - e.grange@regione.vda.it).