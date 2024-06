Festa di San Bernardo: ad Aosta celebrato il protettore degli alpinisti e dei montanari

Il Consiglio Valle e la Regione hanno voluto arricchire la Festa donando un'opera raffigurante San Bernardo, realizzata dall'artista Peter Trojer di Courmayeur. Si tratta di un bassorilievo scolpito in legno di tiglio, che rappresenta il Santo con un bastone in ferro, fissato su una striscia di acciaio e incastonato nel profilo di una montagna, con una cordata di scalatori a evocare che è il santo protettore degli alpinisti. L'opera è stata svelata dal Consigliere Segretario Corrado Jordan e dall'artista Peter Trojer e benedetta dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, dopo gli interventi ufficiali del Presidente della Regione Renzo Testolin, del Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin e dell'Assessore al Turismo e Sport Giulio Grosjacques, alla presenza dei Presidenti delle Guide Alpine e dei Maestri di Sci, Ezio Marlier e Beppe Cuc.

La Festa è stata anche l'occasione per conferire il Premio “Lorenzino Cosson” alla guida alpina François Cazzanelli, per essersi distinto negli ultimi tre anni in operazioni di soccorso e in imprese alpinistiche. A consegnargli il riconoscimento sono stati il Presidente Testolin, il Presidente della Fondazione Montagna Sicura, Andrea Cargnino, il Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune, alla presenza di Renzino Cosson, una delle più grandi guide alpine e memoria storica di Courmayeur, per anni responsabile del SAV.

Le Guide Alpine e i Maestri di Sci hanno quindi sfilato per le vie del centro storico di Aosta, portando il bassorilievo di San Bernardo in Cattedrale, dove il Vescovo ha celebrato la Santa Messa.