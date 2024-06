Samuele Tedesco dirige da assessore la Banda musicale municipale

Il sindaco Gianni Nuti ha deciso di arricchire le competenze dell'assessore Samuele Tedesco, che già non se la cavava male con Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Rapporti con l’università. Sembrava avesse già un bel carico, ma si vede che per il nostro sindaco è un po' come dire "più è meglio", e quindi ha aggiunto altre deleghe.

Il decreto n. 41 pubblicato ogg è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma dicono che fosse tutto parte di un piano segretissimo per accelerare i lavori della macchina amministrativa. Pare che il sindaco abbia pensato: "Perché non distribuire un po' di queste mie deleghe? Così magari le cose si muovono un po' più veloci!" E chi meglio di Samuele Tedesco, con tutta l’esperienza e le competenze che si ritrova, poteva essere il prescelto per questa missione?

Da oggi, oltre a occuparsi di scuole, musei e università, l'assessore Tedesco sarà anche il boss della Banda musicale municipale. Non solo, sarà anche il nuovo volto delle comunicazioni dell’Ente, sia quelle esterne che interne. Insomma, un uomo dalle mille risorse! Magari la prossima volta lo vedremo anche a dirigere la banda al prossimo concerto, chi può dirlo?