Aiuti per sostenere l’attività dei Consorzi di miglioramento fondiario, delle Consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è possibile presentare le domande di contributo per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle Consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue.

I criteri applicativi di riferimento sono quelli approvati con la DGR 815/2023 e le principali novità, rispetto alle vecchie disposizioni, riguardano l’introduzione di nuove tipologie di spese ammesse a contributo e l’innalzamento a 50 mila euro del massimale di spesa per i costi del personale dipendente. Inoltre, il tasso di aiuto a favore dei consorzi di miglioramento fondiario sarà determinato considerando l’emissione dei ruoli consortili e la media biennale della liquidità, dati desumibili nei bilanci, che, anche in un’ottica di uniformità, dovranno essere redatti secondo lo schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Infine, nell’ottica di fornire maggiore sostegno ai consorzi di miglioramento fondiario, il contributo per assicurazioni sarà loro erogato in percentuali fisse e più alte rispetto a quelle previste per le altre tipologie di spesa.

“Dopo essere riusciti l’anno scorso a finanziare il contributo massimo concedibile, pari al 65%, dando così una risposta concreta, sottolinea l’Assessore Marco Carrel, è importante continuare a supportare i consorzi che operano sul nostro territorio, preservando e mantenendo in vita le numerose infrastrutture rurali ed irrigue presenti nella nostra Regione. Con l’applicazione delle nuove disposizioni, a partire da quest’anno, è stata riservata maggiore attenzione ai Consorzi maggiormente virtuosi nella gestione dell’ente e che ripongono maggiore attenzione al loro funzionamento. A partire dalle spese sostenute nel 2023 è previsto un contributo maggiore rispetto al passato per quanto riguarda i premi relativi alle polizze assicurative.”

Le domande per accedere ai sostegni devono essere trasmesse, entro e non oltre il 31 luglio 2024, tramite la piattaforma informatica online, già attiva da alcuni anni e disponibile sul sito della Regione, nella sezione tematica Agricoltura, al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CMF/contributi_spese_gestione_i.aspx

Accedendo alla pagina è inoltre possibile consultare un documento contenente le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma e il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 24 luglio 2023.

Per ogni informazione supplementare, è possibile contattare i referenti dell’Ufficio consorzi di miglioramento fondiario e consorterie (tel. 0165/275362 – 5372 - 5283).