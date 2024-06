Frana a Quincinetto: Chiusa corsia sull'A5 per nuova allerta maltempo

A causa dell'allerta 2 scattata per il movimento della frana in località Chiappetti di Quincinetto, provocata dalle forti piogge delle ultime ore, sono state chiuse una corsia di marcia e la corsia di emergenza sull'autostrada A5 in direzione Torino. Resta aperta una sola corsia. Il provvedimento riguarda il tratto tra il km 55+400 e il km 54+100. In caso di allerta 3 è prevista la chiusura del tratto autostradale tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto. Le intense precipitazioni hanno destabilizzato il terreno, richiedendo misure di sicurezza per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Le autorità hanno deciso di chiudere una corsia di marcia e la corsia di emergenza sull'autostrada A5 in direzione Torino, lasciando aperta solo una corsia per il traffico. La situazione è attentamente monitorata dalla Protezione Civile e dalle autorità locali. In caso di peggioramento delle condizioni, che comporterebbe l'attivazione dell'allerta 3, è prevista la chiusura totale del tratto autostradale tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto. Tale eventualità comporterebbe significativi disagi per il traffico, richiedendo deviazioni e percorsi alternativi per i pendolari e i trasporti commerciali.

I residenti e gli automobilisti sono invitati a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità e a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale. Le autorità locali stanno lavorando per minimizzare i disagi e garantire che le misure di sicurezza siano implementate nel modo più efficiente possibile. Le condizioni meteorologiche continuano a essere instabili e la Protezione Civile raccomanda a tutti di evitare spostamenti non necessari nella zona interessata. I tecnici sono al lavoro per monitorare la frana e adottare le misure necessarie per mettere in sicurezza l'area.

Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali ufficiali della Protezione Civile e delle autorità stradali. L'autostrada A5 è una delle arterie principali per il traffico verso Torino, e la chiusura anche parziale della stessa comporta inevitabilmente ripercussioni sul traffico regionale. Si raccomanda ai conducenti di pianificare i loro viaggi con anticipo e di considerare alternative per evitare il tratto interessato dalla frana. In conclusione, la frana di Quincinetto rappresenta un evento critico che richiede l'attenzione continua delle autorità e la collaborazione dei cittadini per superare questa emergenza nel modo più sicuro possibile.