Avviso Chiusura Temporanea al traffico stradale in Frazione La Cure de Chevrot.

Per consentire l’esecuzione di scavi finalizzati al collegamento di una nuova tubazione della rete del gas metano con quella esistente, la strada regionale n. 20 di Gressan sarà chiusa temporaneamente al traffico. La chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 1+930 e il km 1+960, in Frazione La Cure de Chevrot.

I lavori inizieranno martedì 11 giugno 2024 alle ore 08:00 e si concluderanno venerdì 14 giugno 2024 alle ore 19:00. Durante questo periodo, il tratto stradale resterà chiuso 24 ore su 24.

Percorsi Alternativi

Per garantire la circolazione, sarà possibile utilizzare la Strada Comunale (Taxel – La Roche – La Cure de Chevrot) come percorso alternativo. Inoltre, i residenti e i clienti della ditta Borney Legnami potranno accedere alla Strada Regionale n. 20 di Gressan in direzione Pont Suaz fino al km 1+960.

Gli automobilisti sono invitati a seguire la segnaletica temporanea installata per l’occasione e a pianificare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi. Per ulteriori informazioni, è consigliato consultare i comunicati ufficiali del Comune di Gressan.

La chiusura temporanea è necessaria per migliorare la rete del gas metano e garantire un servizio più efficiente alla comunità. Si ringraziano i cittadini per la comprensione e la collaborazione durante il periodo dei lavori.