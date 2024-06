Alla Cogne Acciai Speciali riflettori sulla bassa occupazione femminile

Un dato significativo che emerge dal bilancio riguarda la formazione del personale, con una media di 36 ore di formazione per dipendente e oltre 42.000 ore di formazione complessive erogate nel 2023. Inoltre, il 93% del personale è assunto con contratto a tempo indeterminato, dimostrando l’impegno dell’azienda a investire in rapporti duraturi con i propri collaboratori. L'età media dei dipendenti è di 42 anni, con la maggior parte dei lavoratori che rientra nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni.

Tuttavia, un aspetto critico che emerge dal bilancio è la bassa occupazione femminile all'interno dell'azienda. Solo il 7% dei 1.173 dipendenti è di genere femminile, con il personale maschile che monopolizza le posizioni in produzione e manutenzione. Questo dato mette in luce una significativa disparità di genere che rappresenta una sfida per l'azienda in termini di inclusività e diversità.

La bassa presenza di donne nel settore della produzione e manutenzione è un problema comune a molte aziende del settore industriale, ma ciò non toglie che sia necessario un impegno maggiore per promuovere l'occupazione femminile. Diversi studi dimostrano che una maggiore diversità di genere può portare a una migliore performance aziendale, grazie a una varietà di prospettive e approcci.

Cogne Acciai Speciali, consapevole dell'importanza del proprio personale nel perseguimento dei suoi obiettivi, ha il compito di adottare misure concrete per migliorare l'inclusione delle donne nella forza lavoro. Questo potrebbe includere iniziative di reclutamento mirato, programmi di mentoring e sviluppo professionale specifici per le donne, e politiche di conciliazione vita-lavoro che rendano più attrattivo per le donne entrare e rimanere in questo settore.

Il bilancio di sostenibilità 2023 di Cogne Acciai Speciali, pur evidenziando aspetti positivi come l'alto tasso di contratti a tempo indeterminato e l'investimento nella formazione, mette in luce la necessità di un impegno più incisivo per affrontare le disparità di genere. L'azienda ha ora l'opportunità di fare passi avanti significativi per garantire un ambiente di lavoro più equo e inclusivo, beneficiando così non solo le dipendenti attuali e future, ma anche l'intera struttura aziendale e la sua competitività sul mercato.