Una Giornata di Solidarietà: successo dell'evento benefico a Châtillon organizzato dall'Unione Cuochi con il sodalizio delle Lady Chef

“Una bella giornata di sole ci ha accolti per questo evento tanto atteso in località Perolles a Châtillon,” ha dichiarato Stefania Perego, Presidente di Missione Sorriso Valle d’Aosta Clown Dottori. “L’iniziativa, messa in campo dall’Unione Cuochi con il sodalizio delle Lady Chef, ha visto una partecipazione attiva della popolazione. Molte persone hanno pranzato negli spazi organizzati, e molte altre hanno preso la bag da asporto con le squisite prelibatezze.”

L'evento ha rappresentato un’importante dimostrazione di solidarietà e impegno comunitario. Le Lady Chef, con la loro professionalità e dedizione, hanno preparato piatti deliziosi che hanno contribuito non solo a raccogliere fondi ma anche a creare un'atmosfera di leggerezza e convivialità.

Fila in basso da sinistra Eugenia Mammoliti, (maglia blu) Maria Luisa Traversa, Margherita Navarria, Elodie Ruffini.

Fila posteriore da sinistra: Deborah Bassotti (maglia verde) Sandra Pomello, Laura Ribone, Roberto Vasori, Giuseppina Serra, Stefania Perego, Donka Manilova, Barbara Cordaro, Leda Culaz

“Ringraziamo le Lady Chef che si sono attivate con impegno, professionalità e determinazione, dimostrando un senso di vicinanza al mondo dell’associazionismo molto spiccato,” ha aggiunto Stefania Perego. “In un certo senso c’è un filo conduttore che ci unisce; il loro è stato quello di fare trascorrere un momento di ‘leggerezza’ mangiando cibo squisito preparato con amorevolezza, sostenendo un’associazione di volontariato che opera sul territorio della nostra Regione.”

Missione Sorriso Valle d’Aosta Clown Dottori si dedica a portare momenti di distrazione e allegria all’interno delle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di rendere la degenza più sopportabile e lasciare ai pazienti ricordi meno difficili. La partecipazione numerosa all’evento è stata una prova tangibile di fiducia e solidarietà da parte della comunità locale.

“Ringraziamo la popolazione che ha aderito numerosa a questa iniziativa, prova tangibile di fiducia. Un sentito ringraziamento anche al presidente dell’Unione Regionale Cuochi Gianluca Masullo. Un pensiero speciale alla presidente delle Lady Chef Ornella Corsi, impossibilitata ad essere presente fisicamente per l’evento, ma parte attiva anche a distanza,” ha concluso Perego.

L'evento del 26 maggio è stato un esempio brillante di come la comunità possa unirsi per una causa nobile. La solidarietà mostrata dai partecipanti e l’impegno delle Lady Chef sono degni di lode. È in momenti come questi che si vede il vero spirito della Valle d'Aosta, una regione che non solo valorizza la propria autonomia ma che dimostra anche una forte coesione sociale e un profondo senso di umanità.

La raccolta di €686,00 potrebbe sembrare una piccola somma, ma rappresenta un grande gesto di solidarietà e partecipazione. Questi fondi aiuteranno Missione Sorriso a continuare il loro lavoro prezioso, portando un sorriso dove ce n'è più bisogno. In definitiva, eventi come questo non solo rafforzano il tessuto sociale della nostra regione, ma ricordano a tutti noi l'importanza di prendersi cura l'uno dell'altro.