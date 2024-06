Telepass in aumento dal 1° luglio 2024, quali sono le migliori alternative?

Il principale operatore di questi dispositivi in Italia, “Telepass” ha recentemente annunciato che a partire dal 1° luglio 2024 le tariffe subiranno un sostanziale aumento. Quali sono gli aumenti previsti e vi sono degli operatori alternativi?

Gli aumenti previsti da Telepass coinvolgeranno i costi fissi delle diverse tipologie di servizi offerti. L’offerta “Base” passerà così a costare da 1,83 € a 3,90 € al mese (dal 1° luglio 2024) con fattura trimestrale, ai quali dovranno essere aggiunti i costi dei pedaggi e dei servizi aggiuntivi. La tariffa “Easy” passerà invece da 2,50 € a 4,64 € al mese (dal 1° luglio 2024) con fattura trimestrale; l’offerta include servizi come pagamento delle strisce blu, lavaggio auto, rifornimento di carburante e altri servizi in app. Maggiori informazioni sui diversi servizi e le relative tariffe offerte da Telepass sono reperibili al link https://www.telepass.com/it/privati

Da novembre 2021, con l’adozione della direttiva europea sui sistemi di telepedaggio autostradale, l’Italia ha reso il mercato più competitivo, aprendo il mercato a nuovi operatori, e rompendo il monopolio di Telepass. Le alternative più interessanti in merito ai costi fissi sono attualmente offerte dagli operatori UnipolMove e MooneyGo.

UnipolMove offre due modalità di contatto: “base”, con canone gratuito per il primo anno e successivamente 1,50 € al mese; “pay per use” a 0,50 € al giorno per ogni giorno di utilizzo. Per maggiori informazioni su servizi e tariffe: https://www.unipolmove.it/

MooneyGo offre anche due opzioni di servizi: “l’abbonamento per i viaggiatori abituali”, al costo di 1,50 € al mese, con un costo di attivazione e consegna del dispositivo pari a 5,00 €. E il “pay per use”, per i viaggiatori occasionali, a un costo di 2,20 € al mese solo nei mesi in cui viene utilizzato il servizio, con un costo di attivazione e consegna del dispositivo di 10,00 €.