Il prossimo 8 giugno i San Bernardo più belli della Fondation Barry parteciperanno al concorso dell’Unione Mondiale dei Clubs del San Bernardo (UMSB) che si terrà a Martigny

L’evento avrà luogo ancora una volta in Svizzera e per di più a Martigny, sulla scia delle edizioni del 2009 e del 2017 nella stessa città. I nostri cani dovranno conquistare la giuria internazionale rispettando perfettamente lo standard della razza.

È degno di nota il fatto che l’allevamento «du Grand St. Bernard» abbia vinto il concorso del gruppo di allevamento nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2023. Porte aperte a Barryland Da venerdì 7 giugno, i nostri cani si uniranno ai partecipanti provenienti da altri paesi e insieme sfileranno per le strade di Martigny per celebrare il lancio dell’evento.

La giornata di sabato sarà dedicata alle esposizioni e ai concorsi organizzati dall’UMSB presso l’anfiteatro romano, situato proprio accanto a Barryland. Per l’occasione il museo aprirà le sue porte e proporrà varie attività per grandi e piccini legate al nuovo parco tematico, la cui apertura è prevista per giugno 2025.

Il giorno di domenica i cani della fondazione parteciperanno ad esposizioni e concorsi di bellezza nell’ambito del Clubshow del Club Svizzero del San Bernardo, che celebra il suo 140° anniversario. In via eccezionale, anche in questo giorno «porte aperte» al museo, ma senza un programma di attività come il giorno precedente.