Tragedia sull Zerbion, muoiono a Jean Daniel Pession ed Elisa Arlian

L'allarme è scattato quando i due non sono rientrati come previsto. Le ricerche, condotte con l'ausilio di tre elicotteri, hanno visto coinvolti il servizio di elisoccorso valdostano, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza.

È stato proprio un elicottero della Guardia di Finanza, dotato di apparecchiature per il rilevamento del segnale di telefonia mobile, a individuare i corpi dei due alpinisti, segnati dai traumi della caduta.

Jean Daniel Pession era un volto noto nello sport invernale italiano, un talento emergente che aveva brillato nel 2021 con un quindicesimo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo e un ventiduesimo posto ai Mondiali di Vars nel 2022.

Il mondo dello sport azzurro è in lutto.

Il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Flavio Roda, ha espresso il suo profondo cordoglio alla famiglia Pession, ricordando Jean Daniel come un atleta appassionato e promettente.Elisa Arlian, originaria di Quart, era amata e rispettata nella sua comunità non solo per il suo lavoro di insegnante ma anche per il suo ruolo di maestra di sci di fondo.

Insieme, Jean Daniel ed Elisa rappresentavano l'anima sportiva della Valle d'Aosta, due giovani profondamente legati alla montagna e alla vita all'aria aperta.

Le autorità locali, tra cui il presidente della Regione Renzo Testolin e l'assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques, hanno espresso il loro dolore in una nota ufficiale, sottolineando come la perdita di Jean Daniel ed Elisa rappresenti una tragedia per tutta la comunità valdostana.

"La Valle d'Aosta perde due suoi giovani figli, professionisti della montagna, innamorati dello sport e della vita. Una tragedia per tutta la comunità valdostana che si stringe intorno ai familiari e ai tanti amici di Jean Daniel e Elisa."

Ayas e Quart, i paesi natali dei due giovani, sono sotto choc. Jean Daniel, maestro di sci e atleta ammirato, ed Elisa, educatrice e sportiva, lasciano un vuoto incolmabile nelle loro comunità.

I ricordi dei loro sorrisi e della loro passione per la vita all'aria aperta resteranno impressi nei cuori di chi li ha conosciuti.In queste ore di dolore, la Valle d'Aosta si unisce nel lutto, ricordando due vite spezzate troppo presto ma vissute con intensità e amore per la montagna. Jean Daniel ed Elisa, che la terra vi sia lieve.