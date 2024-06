IL 7 GIUGNO ANCHE AOSTA A “LA NOTTE DEGLI ARCHIVI” DEL FESTIVAL “ARCHIVISSIMA” CON “COUP DE THÉÂTRE – LA PASSIONE PER IL TEATRO”

L’appuntamento si articolerà in tre momenti distinti: alle ore 18 l’Archivista comunale Federica Giommi guiderà i presenti alla scoperta del teatro Giacosa tra immagini e documenti d’epoca; alle ore 19 lo storico Teatro, recentemente restituito alla comunità, accoglierà la presentazione del progetto “Cordelia” - a cura della co-progettazione che anima gestisce la struttura - che vedrà l’esecuzione di brevi performance di teatro, musica e cinema; a seguire, alle ore 20, l’adiacente Café du Théâtre, anch’esso riaperto da poche settimane, proporrà un vin d’honneur per tutti gli intervenuti.

“Archivissima”, il primo e unico festival dedicato agli archivi, nasce nel 2018 dall’omonima associazione culturale di Torino nel solco del successo de “La Notte degli Archivi”, il format ideato da “Promemoria”, che nei due anni precedenti aveva aperto le porte dei maggiori archivi torinesi in orario serale, rileggendone i contenuti attraverso la voce di scrittori, giornalisti e artisti di spicco. L’obiettivo del festival è quello di avvicinare nuovi pubblici al mondo degli archivi, invitati a confrontarsi con un tema diverso a ogni edizione, quest’anno “#passioni”.

Incontri, talk, spettacoli, concerti, proiezioni, performance artistiche, laboratori, mostre e convegni sono gli ingredienti di un’iniziativa che in pochi anni si è affermata come un appuntamento unico nel suo genere in Europa, anche grazie a importanti partnership, quali quella con la Direzione Generale Archivi, e ai patrocini del Ministero della Cultura, della regione Piemonte e dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana)