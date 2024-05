Oggi Giornata del sollievo

“Gentile Direttore,

in occasione della XXIIIª Giornata Nazionale del Sollievo, vorrei chiedere un chiarimento riguardo due termini spesso usati in questo contesto: Terapia del dolore e Cure palliative.

Ho notato che c'è molta confusione tra questi due concetti, e molte persone, me incluso, non comprendono appieno le differenze tra Terapia del dolore e Cure palliative. Sebbene entrambe siano fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie gravi, credo sia importante chiarire le distinzioni principali tra le due.

Potreste gentilmente spiegare in modo dettagliato cosa distingue la Terapia del dolore dalle Cure palliative? Questa informazione sarebbe di grande aiuto non solo per me, ma anche per i lettori di Aostacronaca.it che cercano di comprendere meglio questi importanti aspetti della cura sanitaria”.

E’ questa lettera ben riassume mail e telefonate che sono giunte al giornale ponendo il quesito al quale cerco di rispondere, lasciando all’Usl VdA spiegare meglio la differenza. Oggi cerchiamo di spiegare cos’è la terapia del dolore.

Terapia del Dolore e Cure Palliative: Un Servizio Fondamentale per la Valle d'Aosta

Nell'ambito sanitario, spesso si fa confusione tra Terapia del Dolore e Cure Palliative. La Terapia del Dolore si concentra sulla gestione del dolore cronico, sia oncologico che non oncologico, mediante trattamenti farmacologici e procedure invasive. Le Cure Palliative, invece, offrono un approccio globale alla cura di pazienti con malattie terminali, mirando a migliorare la qualità della vita attraverso il controllo dei sintomi e il supporto psicologico.

All’Ospedale Beauregard di Aosta sono attivi due centri specifici: la Struttura semplice dipartimentale Terapia del dolore, per il trattamento del dolore cronico, diretta da Lorenzo Pasquariello,e la Struttura semplice Cure Palliative – Hospice diretta da Aurelio Giacomo Viale.

Il Servizio di Terapia del Dolore dell'USL della Valle d'Aosta

Il Servizio di Terapia del Dolore dell'USL della Valle d'Aosta, attivo da circa 25 anni, rappresenta un pilastro nel trattamento del dolore cronico complesso. Attualmente, il servizio è composto da tre medici anestesisti-rianimatori, con un quarto in arrivo, due infermiere part-time e una psicologa presente due giorni alla settimana.

Nel 2012, il servizio ha ottenuto lo status di hub regionale, permettendo l’esecuzione di procedure antalgiche avanzate di secondo e terzo livello, grazie all'abilitazione internazionale del Direttore. Il servizio gestisce il dolore cronico mediante trattamenti farmacologici, inclusi gli oppiacei, e interventi invasivi, quando necessario.

Cannabis Medica e Fibromialgia

Dal 2017, il centro è designato come dispensatore di Cannabis medica, seguendo le linee guida ministeriali. Attualmente, circa 100 pazienti sono in trattamento con questa terapia. In collaborazione con la Farmacia dell’Azienda, si stanno sviluppando iniziative per estendere la rimborsabilità della Cannabis anche alla preparazione in olio, preferita dai pazienti per la sua migliore tollerabilità.

Il servizio è anche centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura della fibromialgia. La regione ha stabilito criteri di presa in carico per i pazienti affetti da questa sindrome, offrendo esenzioni temporanee e permanenti per coprire alcune prestazioni e farmaci senza pagamento del ticket.

Attività Interventistica e Innovazioni

L'attività interventistica è il cuore del servizio, consentendo il trattamento del dolore severo con tecniche avanzate. Attualmente, sono in carico una quarantina di pazienti con stimolatori nervosi impiantati e sei pazienti con pompe sottocutanee che somministrano farmaci nel canale spinale. Il servizio esegue anche interventi a radiofrequenza e infiltrazioni peridurali e articolari con fluoroscopio ed ecografo.

L'agopuntura è un'altra attività importante, introdotta nei LEA regionali, che aiuta a trattare il dolore muscolo-scheletrico e a controllare gli effetti collaterali nei pazienti oncologici o in gravidanza. Recentemente, è stata sviluppata una tecnica innovativa di agopuntura con dispositivi applicati sulla pelle per alcuni giorni.

Risultati e Criticità

Nel 2023, il servizio ha eseguito 1091 procedure invasive e 6000 procedure ambulatoriali, tra cui prime visite, visite successive, televisite, agopuntura e infiltrazioni articolari. Tuttavia, il servizio affronta criticità legate alla carenza di personale infermieristico e di spazi adeguati, limitando la possibilità di incrementare ulteriormente le attività. Le proposte per risolvere questi problemi non hanno ancora ricevuto attenzione adeguata.

Il Servizio di Terapia del Dolore dell'USL della Valle d'Aosta continua a essere un elemento essenziale nella gestione del dolore cronico, offrendo trattamenti innovativi e avanzati per migliorare la qualità della vita dei pazienti nella regione.

Cure Palliative

Nel 2023 i pazienti ricoverati in Hospice sono stati 156, un numero in linea con gli anni

precedenti. Sul territorio e a domicilio sono stati assistiti e curati nel 2023 112 pazienti.

Nello stesso anno in Ospedale e a domicilio sono state svolte 339 prime consulenze di

Cure Palliative e 651 visite domiciliare dei pazienti presi in carico. “La richiesta ed il

fabbisogno di cure palliative sono in forte crescita su tutto il territorio regionale, in

particolare nell’ambito non oncologico. Il sollievo della sofferenza, inteso sia come

controllo dei sintomi invalidanti, sia come l’affrontare problemi psicologici, sociali e

spirituali dei malati terminali e delle loro famiglie,