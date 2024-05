Lotta agli oneri di sistema in bolletta

Negli ultimi tempi, il tema degli oneri di sistema inseriti nella bolletta dell'energia elettrica è diventato sempre più rilevante. La presa di posizione di alcuni nostri lettori ha suscitato un dibattito acceso, con numerosi articoli apparsi sulle testate giornalistiche.

L'intervento delle associazioni dei consumatori, in particolare con CVA, ha rappresentato un passo significativo, e merita un plauso per il loro operato. Tuttavia, è necessario sottolineare che la loro azione si è concentrata principalmente sul costo dell'energia, trascurando in gran parte l'illegittimità degli "Oneri di Sistema".

Questi oneri, come contestato dall'Antitrust, rappresentano una sorta di imposta impropria che grava in modo pesante e ingiustificato sui consumatori.

Le associazioni dei consumatori hanno svolto un lavoro costruttivo, e il loro impegno dovrebbe proseguire con vigore, coinvolgendo i responsabili politici a livello regionale, il CELVA, le Comunità Montane e i Comuni.

È fondamentale che l'azione politica miri a rivendicare i diritti sanciti dal nostro statuto speciale, che rappresenta una pietra miliare della nostra autonomia.

Se non ci battiamo per questi diritti, rischiamo di essere visti come Valdostani declassati e inconsistenti, con gravi conseguenze economiche e giuridiche per le generazioni future.

È imperativo che le nostre autorità politiche riconoscano l'importanza di questa battaglia e agiscano di conseguenza.

La compartecipazione dell'Antitrust a questa lotta contro un'imposta illogica e dannosa dal punto di vista sociale ed economico può rappresentare un alleato prezioso.

Confido che tra i vertici delle nostre autorità emerga una figura capace di riaffermare con spirito regionalista i valori espressi nella Carta di Chivasso del 19 dicembre 1943.

Questo documento storico rappresenta un faro per la nostra autonomia, e i suoi principi devono guidarci nella lotta contro le ingiustizie che minano la nostra identità e il nostro benessere. Solo così potremo garantire un futuro prospero e dignitoso per la nostra comunità, nel pieno rispetto delle prerogative sancite dallo statuto speciale.