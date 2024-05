Papa Francesco: "Prenderci cura degli altri ci fa bene"

Di Marco Mancini - ACI Stampa

Il Capitolo Generale "è un momento di grazia: per voi, per le sorelle che rappresentate e per la Chiesa intera. È una bella trovata della Provvidenza questa di farvi incontrare qui, con il Vescovo di Roma, a rendere grazie al Signore, a chiedergli luce per discernere la sua volontà e a rinnovare il vostro impegno a servizio della Chiesa". Lo ha detto il Papa che ieri ha incontrato le partecipanti ai Capitoli Generali delle Suore Ospedaliere del S. Cuore e delle Figlie di San Camillo.

Parlando alle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore, il Papa ha sottolineato come nel tempo si sia estesa "l’assistenza a sempre nuove sofferenze e povertà, per rendere presente la misericordia di Dio nella pratica dell’ospitalità, con una particolare attenzione al recupero e alla riabilitazione integrale delle persone. E lo fate cercando di coinvolgere tutti in un clima di comunità in cui ciascuno è partecipe e contribuisce al bene degli altri. Questo è bello, perché così tutti guariscono insieme, ciascuno secondo il suo bisogno e le ferite che porta: tutti abbiamo bisogno di guarigione, tutti, e prenderci cura degli altri ci fa bene".

Rivolto alla Congregazione delle Figlie di San Camillo Francesco ha ricordato che "la sofferenza è vinta soltanto dall’amore. l'amore è prima e indispensabile medicina di ogni luogo di cura".

Alle partecipanti ai Capitoli Papa Francesco ha lanciato un appello: "osate, senza timore, e lasciatevi interrogare dalle nuove povertà del nostro tempo: ce ne sono tante! Così metterete a frutto la grande e ricca eredità che avete ricevuto, e la manterrete sempre viva e giovane".