Il Cardinale Reina: "Il lavoro povero è un problema che ci sta a cuore"

A Roma c’è “tanto lavoro povero, un lavoro grigio che spesso è parente di lavoro nero, un lavoro che rende schiavi più che dare dignità, è un problema che ci sta a cuore”. Lo ha detto il Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, partecipando lo scorso 15 maggio alla inaugurazione del progetto “Lavoro dignitoso per una società inclusiva. Un laboratorio di speranza”, promosso da Caritas Roma e ACLI di Roma, insieme alla Camera di Commercio di Roma.

“Questa collaborazione – ha spiegato il porporato – è il segno di una Chiesa che cammina insieme, che entra nella realtà concreta di donne e uomini segnati da forti disagi, e che si impegna per far crescere la sensibilità su questi fenomeni. Un lavoro dignitoso, un lavoro per tutti. È una delle povertà su cui come Diocesi ci siamo concentrati: vogliamo compiere un passo in avanti per capire quali nuove strade percorrere e quali opportunità offrire ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro dopo la scuola”.

“Ci piacerebbe – ha detto ancora il Vicario di Roma - risolvere il problema nella sua interezza, ma siamo consapevoli delle difficoltà; tuttavia, non mancherà mai la compassione verso coloro che vivono situazioni di sofferenza e di dolore, come ci ha insegnato Papa Francesco, che portiamo ancora nel cuore, mentre già vogliamo bene a Papa Leone XIV”.