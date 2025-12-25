Almanach de vendredi 26 decembre Noël :Nativité du Seigneur

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO PER LE FESTE NATALIZIE 2024-2025

Venerdì 26 dicembre 2025

Priorato di Saint-Pierre – ore 7.00

Liturgia delle Ore e S. Messa con i sacerdoti ospiti

Domenica 28 dicembre 2025

Cattedrale – ore 15.00

Celebrazione diocesana di chiusura del Giubileo

Evento trasmesso da Radio Proposta Aosta a partire dalle ore 14.30

Lunedì 29 dicembre 2025

Casa circondariale di Brissogne – ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe di Natale

Mercoledì 31 dicembre 2025

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Giovedì 1° gennaio 2026

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Martedì 6 gennaio 2026

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per la Solennità dell’Epifania del Signore

Domenica 11 gennaio 2026

Casa di riposo J.B. Festaz – ore 9.30

S. Messa nella festa del Battesimo del Signore

e Benedizione del nuovo Ospedale di Comunità

La Chiesa celebra Santo Stefano Primo martire

Non solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non è facile e che il Vangelo non è un semplice appello a essere “più buoni”, bensì un potente strumento per cambiare il mondo. Ecco perché destabilizza i potenti, che con ogni mezzo nei secoli hanno cercato di mettere a tacere la voce di chi porta il messaggio del Risorto. Cristo Signore.

Il sole sorge alle ore 8,08 e tramonta alle ore 16,49

« La pace non nasce dal silenzio dei cannoni, ma dal coraggio dei popoli che scelgono la verità invece dell’odio, la giustizia invece dell’indifferenza”. (Papa Leone)

Una frase che ribalta l’idea di pace come semplice assenza di guerra: Leone XIV richiama alla responsabilità collettiva, mettendo al centro non i governi ma i popoli. È un appello esigente, quasi scomodo, perché dice chiaramente che la pace non è un automatismo ma una scelta quotidiana fatta di verità, partecipazione e giustizia. Un messaggio che, in questo periodo storico, suona come una tirata d’orecchie globale.