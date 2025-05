Almanach de mercredi 21 mai saint Secondin

La Chiesa celebra Santi Martiri Messicani (Cristoforo Magallanes Jara e 24 compagni)

Cristoforo Magallanes Jara (Totatiche, Messico, 30 luglio 1869 - Colotlán, Messico, 25 maggio 1927) fu parroco e missionario tra gli indigeni. Nella complessa situazione locale – tra la persecuzione dello Stato contro la Chiesa cattolica e le conseguenti reazioni popolari, talora anche violente – testimoniò con il sacrificio della vita il primato del regno di Dio. Alla sua figura è unita la memoria di altri ventiquattro martiri, preti e laici, uccisi tra il 1915 e il 1937. Tutti questi martiri sono stato beatificati da San Giovanni Paolo II il 22 novembre 1992 ed infine da lui stesso canonizzati il 21 maggio 2000.

"Questa è la pace di Cristo: una pace disarmata e pace disarmante. Proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente." (Papa Leone XIV)

Queste parole di Papa Leone XIV sottolineano una visione della pace come dono divino, intrinsecamente legato all'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Descrivendo la pace come "disarmata e disarmante", il Papa invita a riflettere sulla forza della nonviolenza e sull'importanza di costruire relazioni basate sulla fiducia e sull'amore reciproco. In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, questo messaggio richiama alla necessità di un impegno collettivo per promuovere una cultura della pace autentica e duratura.