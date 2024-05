AL VIA I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA ROTATORIA DI VIALE PARTIGIANI/VIA FESTAZ/ VIA CHAMBÉRY

I lavori, condotti dalla società costruzioni stradali B.G.F. srl di Issogne, verranno eseguiti fino alla mattina di sabato 1° giugno e si svolgeranno in quattro diverse fasi, con andamento soprattutto serale/notturno per non pregiudicare la circolazione veicolare, allorquando necessiterà di chiudere al traffico la zona.

Fase preliminare

Lunedì 27 maggio, dalle ore 7 alle ore 17, si procederà allo scavo della tubazione e alla sistemazione dei pozzetti. La circolazione sarà ancora garantita con qualche limitazione parziale necessaria per consentire l’effettuazione dei lavori. In particolare, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori, e il restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 20 Km/h.

Fase 1

Martedì 28 maggio, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, verranno effettuate le operazioni di fresatura del manto stradale e il ripristino del binder nelle zone Nord, Est e Sud della rotatoria. L’area sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta con rimozione forzata, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori. Verranno posizionati con preavviso dei pannelli nelle strade di accesso principali per avvisare del periodo di chiusura.

Fase 2

Mercoledì 29 maggio, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, verranno effettuate le operazioni di fresatura del manto stradale e il ripristino del binder nella zona Ovest della rotatoria. L’area sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta con rimozione forzata, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori. Verranno posizionati con preavviso dei pannelli nelle strade di accesso principali per avvisare del periodo di chiusura.

Fase 3

Giovedì 30 e venerdì 31 maggio, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, verranno eseguite le operazioni di fresatura del manto stradale e si procederà al ripristino del tappeto di asfaltatura. Anche in questo caso, l’area sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale, con divieto di sosta con rimozione forzata, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori. Verranno posizionati con preavviso dei pannelli nelle strade di accesso principali per avvisare del periodo di chiusura. Verranno anche affisse indicazioni per portare a conoscenza dei residenti e dei conducenti dei mezzi di soccorso (i cui veicoli sono autorizzati al transito, rispettivamente, per raggiungere le proprie abitazioni e per gli interventi di soccorso e di emergenza) del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi. Inoltre, dovranno essere garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nell’area interessata dai lavori. Infine, negli orari di chiusura del cantiere verrà ripristinata la normale circolazione veicolare e pedonale.