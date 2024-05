L'OPINIONE DI PAYS D'AOSTE SOUVERIN: ANCORA ODORE DI OLIO DI RICINO?

Il vento del ventennio soffia ancora tra le file di FI e FdI, lo confermano le dichiarazioni di alcuni mesi fa di Aloisi, che definiva Émile Chanoux fascista, e la loro assenza nella cerimonia di commemorazione per l’assassinio, da parte dell’allora Stato Italiano, dello stesso Chanoux.

Il tempo in cui il duce, con i suoi scagnozzi come i podestà, imbavagliava gli artisti e la libertà d’espressione è finito. Evidentemente, i partiti italiani di destra non lo hanno ancora capito. Estrapolare dal contesto alcuni versi di una canzone, per utilizzarli come arma di propaganda politica, o meglio di campagna elettorale contro le autorità presenti, dimostra la mancanza di reali contenuti e progetti politici concreti! Fortunatamente, al posto dei podestà, sono tornati i sindaci, forse un po’ troppo ligi o intimoriti dall’italico cerimoniale, ma che, con la loro presenza, hanno onorato chi ha sacrificato la propria vita per la nostra libertà.

Certo, l’assenza di bandiere rosse e nere, vessillo in cui tutti i Valdostani si riconoscono, è stata una grave mancanza, perché i simboli hanno la loro importanza. Una reazione decisa da parte dei vari movimenti autonomisti a quest’aggressione alla libertà, a questa azione di censura, sarebbe auspicabile!

Pays d’Aoste Souverain non teme comunque l’avanzata di questa destra, sempre più scura, perché confida nello spirito di libertà e autogoverno insito in tutti noi Valdôtains.

TOUJOURS UNE ODEUR D’HUILE DE RICIN?

Le vent du « ventennio » souffle encore dans les rangs de FI et FdI, comme le confirment les déclarations d'Aloisi, qui a défini Émile Chanoux comme un fasciste il y a quelques mois, et leur absence à la cérémonie de commémoration de l'assassinat, par l'État italien d'alors, de Chanoux lui-même. L'époque où le Duce et ses sbires podestà muselaient les artistes et la liberté d'expression est terminée. Évidemment, les partis de droite italiens ne l'ont pas encore compris.

Extrapoler certains couplets d'une chanson hors de leur contexte pour les utiliser comme arme de propagande politique, ou plutôt de campagne électorale contre les autorités en présence, démontre le manque de contenu réel et de projets politiques concrets ! Heureusement, à la place des podestà, les Syndics, peut-être un peu trop fidèles ou intimidés par le cérémonial italien, sont revenus et ont honoré par leur présence ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté.

Certes, l'absence de drapeaux rouges et noirs, bannière dans laquelle tous les Valdôtains se reconnaissent, a été une grave lacune parce que les symboles ont leur importance. Une réaction forte des différents mouvements autonomistes à cette atteinte à la liberté, à cette action de censure, serait souhaitable !

Pour autant, Pays d'Aoste Souverain ne craint pas l'avancée de cette droite, de plus en plus sombre, car il fait confiance à l'esprit de liberté et d'autogouvernement inhérent à tous les Valdôtains.